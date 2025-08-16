Misterioso «polvo blanco» fue enviado en sobres a sede de ICE y provocó evacuación de emergencia del edificio

Una intensa movilización se desató en el edificio federal de 26 Federal Plaza, en pleno corazón de Manhattan, en Nueva York (EEUU), tras el hallazgo de cinco sobres que contenían un polvo blanco desconocido.

De acuerdo con la información reseñada por ABC News, el incidente con el polvo blanco ocurrió este jueves en la sala de correo del noveno piso, donde opera la Oficina de Ejecución y Deportación (ERO) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Lo que se precisó, es que dos empleados estuvieron expuestos directamente al contenido, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia y la intervención de equipos especializados en materiales peligrosos

Ante la posible amenaza, el edificio de 41 plantas fue evacuado como medida preventiva. En el inmueble operan no solo oficinas del ICE, sino también la sede regional del FBI y un tribunal de inmigración, lo que lo convierte en un punto neurálgico de operaciones federales.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, confirmó la presencia de unidades Hazmat en la zona, mientras se analizaban las muestras del polvo. Aunque no se reportaron heridos ni síntomas de intoxicación, las autoridades mantienen estrictos controles de acceso.

¿QUÉ PUDIERA SER ESTE POLVO?

Las pruebas preliminares sugieren que la sustancia podría ser ácido bórico, un compuesto utilizado comúnmente en pesticidas. Aunque no es altamente tóxico en pequeñas dosis, puede representar un riesgo si se inhala en grandes cantidades.

Los sobres fueron enviados al laboratorio del FBI en Quantico, Virginia, para análisis más detallados. Hasta el momento, no se ha revelado el contenido de las cartas que acompañaban al polvo, ni se ha confirmado si se trata de una amenaza real o una falsa alarma.

De momento, la investigación continúa y el edificio sigue bajo resguardo, a la espera de un comunicado oficial una vez se avance en la identificación de la sustancia, indicaron fuentes a ABC News.