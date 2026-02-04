Cadena perpetua para hombre que intentó asesinar a Trump en campo de golf de Florida

La justicia federal de Estados Unidos impuso este miércoles, 3 de febrero, cadena perpetua a Ryan Routh, el hombre declarado culpable de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante una partida de golf, en Florida, en 2024.

De acuerdo con la información reseñada por NBC News, la sentencia fue anunciada por la jueza Aileen Cannon en el tribunal de Fort Pierce, escenario donde meses antes el acusado había protagonizado un intento de autolesión tras conocer el veredicto.

Además de la pena máxima, Routh recibió siete años adicionales por delitos vinculados al uso de armas de fuego.

La fiscalía había solicitado prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional, argumentando que el acusado no mostró arrepentimiento ni reconoció el riesgo al que expuso a múltiples personas.

En contraste, la defensa pidió una condena reducida de 27 años, alegando la edad del acusado y la posibilidad de que pudiera recuperar la libertad antes de morir en prisión.

El jurado encontró a Routh culpable de una serie de cargos graves, entre ellos intento de asesinato de un candidato presidencial, agresión a un agente federal y posesión de un arma con el número de serie alterado.

La audiencia de sentencia estaba originalmente prevista para diciembre, pero la jueza Cannon accedió a postergar la fecha tras la decisión de Routh de ser asistido por un abogado en esta fase. Esto, luego de haber optado por la autodefensa durante la mayor parte del proceso.

¿QUÉ DETALLÓ LA INVESTIGACIÓN?

Según la investigación, el acusado pasó semanas planificando el ataque y se ocultó entre arbustos con un rifle mientras Trump jugaba en su club de West Palm Beach el 15 de septiembre de 2024.

Sin embargo, la intervención de un agente del Servicio Secreto evitó que el ataque se concretara.

Durante el juicio, el agente que protegía al entonces candidato relató que identificó a Routh antes de que Trump ingresara al campo.

Según su testimonio, el acusado llegó a apuntarle con el arma, lo que lo llevó a responder con disparos. Routh dejó caer el rifle y huyó sin llegar a efectuar un solo tiro. Y, poco después, terminó capturado.

El historial del sentenciado incluye múltiples condenas previas y una fuerte actividad en internet donde expresaba su rechazo hacia Trump.

Incluso llegó a publicar un libro en el que hacía llamados violentos contra el entonces expresidente. Para la jueza, algunas de las solicitudes de Routh durante el proceso —incluida la propuesta de intercambiar su vida en un canje de prisioneros— fueron una “charada irrespetuosa”.