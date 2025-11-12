La Casa Blanca se prepara para poner fin al «devastador cierre de gobierno» esta noche, Trump firmará el proyecto

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció este miércoles, 12 de noviembre, que se espera que esta noche el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firme el proyecto de ley aprobado por el Senado para reabrir el Gobierno federal.

Durante una rueda de prensa, Leavitt destacó que el acuerdo para reabrir el Gobierno se votará en el transcurso de la tarde – noche de este miércoles en la Cámara de Representantes, en un paso clave para poner fin al cierre más prolongado en la historia de Estados Unidos, que suma 42 días.

“El presidente Trump espera poner fin finalmente a este devastador cierre demócrata con su firma, y esperamos que la firma tenga lugar más tarde esta noche”, dijo la vocera del presidente republicano.

Por su parte, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, señaló que el cierre del Gobierno debería terminar oficialmente esta noche, y luego pasarán a «asuntos legislativos importantes».

«¡Creemos que la larga pesadilla nacional terminará esta noche! Al final, fue completamente absurda e inútil. Quiero pedir disculpas a los estadounidenses que todavía sufren cancelaciones o retrasos de vuelos. A quienes pasan hambre. A los soldados y empleados federales que se preguntan cuándo recibirán su próximo sueldo. Todo eso es culpa de los demócratas», expresó.

«No lo olviden jamás: votaron 15 veces entre la Cámara de Representantes y el Senado para cerrar el gobierno. Los republicanos intentaron reabrirlo cada día del cierre. Y votamos 15 veces a favor de eso», agregó.

Y continuó: «Tienen mucho que explicar. Solo quiero decir que somos muy optimistas sobre el recuento de votos de esta noche. Creemos que esto va a suceder. Y lamentamos que haya tardado tanto. Así que los republicanos vamos a cumplir con el pueblo. Estamos listos para retomar nuestra agenda legislativa. Tenemos un calendario muy intenso para lo que resta del año».

LO QUE INCLUYE EL ACUERDO

Reabrir el gobierno federal hasta el 30 de enero

Establecer una votación sobre la extensión de los créditos fiscales del Acta de Cuidado de Salud a Bajo Precio en algún momento de diciembre

Revertir los despidos federales realizados durante el cierre

Garantizar el pago retroactivo para los empleados federales suspendidos

Financiar los cupones de alimentos hasta el año fiscal 2026

¿QUÉ QUEDÓ FUERA DEL ACUERDO?

En el núcleo del conflicto se encontraba la exigencia de los demócratas de extender los subsidios al seguro de salud, cuyo vencimiento está previsto para finales de año.

Por su parte, los republicanos sostienen que esa discusión debe darse únicamente después de que se apruebe el presupuesto federal.

De no garantizarse estas ayudas, que no quedan aseguradas con las actuales votaciones, millones de ciudadanos se verían obligados a pagar hasta el doble por su cobertura médica a partir del próximo año.