La reacción de Trump tras el acuerdo aprobado en el Senado para el ‘inminente’ fin al cierre del Gobierno

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró este martes, 11 de noviembre, como una “gran victoria” republicana, el acuerdo alcanzado en el Senado para poner fin al cierre de Gobierno más largo en la historia del país.

El pacto, que contó con el apoyo de varios senadores demócratas, permitirá reabrir las agencias federales tras más de 40 días de paralización.

Durante su mensaje en Arlington, en el Día de los Veteranos, Trump se dirigió al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para destacar el logro republicano.

“Felicidades por una victoria muy grande”, expresó el mandatario. “Estamos abriendo nuestro país. Nunca debió haberse cerrado”, agregó.

SE ACERCA EL FIN DEL CIERRE DEL GOBIERNO

El Congreso de Estados Unidos se prepara para reunirse esta misma semana con el objetivo de poner fin al cierre de Gobierno más largo de la historia, que ya supera las seis semanas. El Senado aprobó un acuerdo clave y ahora la Cámara de Representantes debe dar el paso final.

El camino parece ya despejado, luego de que los senadores demócratas se unieran a los republicanos en una votación 60-40 para aprobar un acuerdo de compromiso.

Este acuerdo permitirá reanudar operaciones federales y pagar salarios atrasados, aunque persisten divisiones sobre temas como los subsidios de salud.

Ahora, la Cámara de Representantes debe reunirse para avalar el plan. ¿Cuándo será esta sesión histórica y clave para el futuro de la financiación del Gobierno Federal de los Estados Unidos?

Como se sabe, el proyecto de ley pasa ahora desde el Senado a la Cámara de Representantes, que podría sesionar este miércoles, 12 noviembre, para aprobarlo y que luego firme el texto el propio Donald Trump.