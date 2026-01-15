La Casa Blanca reveló detalles del almuerzo entre María Corina y Donald Trump

La Casa Blanca ofreció este jueves, 15 de enero, nuevos detalles sobre el almuerzo que sostuvieron en Washington el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó que Trump “tenía ganas de este encuentro” y confiaba en que sería un diálogo constructivo debido al papel de Machado como “una voz valiente y destacada del pueblo venezolano”.

La portavoz subrayó que la dirigente opositora representa para muchos venezolanos una referencia moral y política en medio de la crisis prolongada del país.

“Sé que el presidente esperaba con interés esta reunión y que confiaba en que sería una buena y positiva conversación con la señora Machado, quien es realmente una voz notable y valiente para muchas personas en Venezuela”, expresó Leavitt cuando estaba en desarrollo el encuentro entre Trump y Machado.

Agregó que Trump tenía la expectativa de abordar con Machado la realidad venezolana. También escuchar de primera mano el panorama político y social tras la captura de Nicolás Maduro.

Asimismo, Trump expresó su esperanza de que en Venezuela se celebren elecciones “algún día”. Teniendo en cuenta la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, junto a su esposa, Cilia Flores, destacó la misma Leavitt.

“(Trump) está comprometido con la esperanza de que algún día haya elecciones en Venezuela. Pero hoy no tengo un calendario actualizado para usted”, declaró la vocera durante una conferencia de prensa.

La portavoz evitó ofrecer fechas o precisiones sobre un eventual proceso electoral. Aunque reiteró que la administración estadounidense mantiene un seguimiento constante de la situación política en Venezuela.

Al ser preguntada sobre si Trump mantiene su afirmación de que Machado no cuenta con el apoyo necesario para liderar Venezuela, Leavitt respondió que sí.

“Era una valoración realista basada en lo que el presidente leía y escuchaba de sus asesores. Y del equipo de seguridad nacional, y en este momento su opinión al respecto no ha cambiado”, enfatizó.

“No creo que necesite escuchar nada de Machado. Creo que, en general, se trata de una reunión que el presidente estaba dispuesto a aceptar. Para conocer a Machado en persona y mantener una conversación franca y positiva sobre lo que está ocurriendo en Venezuela”, agregó Leavitt.

🔵 | Karoline Leavitt (@PressSec) portavoz de la Casa Blanca, describe a María Corina Machado (@MariaCorinaYA) como una «voz extraordinaria y valiente para muchos de los ciudadanos de Venezuela». pic.twitter.com/FENXEu5wQA — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 15, 2026

REUNIÓN MACHADO – TRUMP

Según reportó el periodista David Landete, sobre algunos detalles de la reunión, Machado le dedicó una vez más el Premio Nobel de la Paz a Trump entregándole una medalla y placa conmemorativa en su visita.

«El gesto es de una carga simbólica evidente en un contexto en el que Trump había manifestado en el pasado su interés por ese galardón, finalmente otorgado este año a Machado por su papel en la resistencia cívica frente al autoritarismo venezolano», apuntó el comunicador.

Se espera que luego de las 4:00 de la tarde, tras su reunión con senadores estadounidenses en el Congreso, Machado pueda dirigir unas palabras a periodistas.