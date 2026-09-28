La canción que dedicó a su amante antes de matar a la esposa: el momento surrealista del juicio de exparticipante de American Idol

Una canción dedicada a su amante, escrita por él y convertida en video con inteligencia artificial, sonó en la sala donde se juzga a Caleb Flynn, exconcursante de American Idol acusado del asesinato de su esposa.

Las cámaras de Court TV enfocaron de inmediato los rostros de los presentes, entre ellos familiares de Ashley Flynn, la víctima.

Una mujer de blusa rosa se sostuvo la cabeza con dos dedos para esconder la cara y contener la risa en uno de los momentos surrealista del juicio.

Otros asistentes también reprimieron la risa, mientras los afectados directos mantuvieron un gesto serio, con pequeñas muecas de incredulidad.

Parte de la letra decía:

La primera vez que te vi,

la habitación desapareció.

Amor a primera vista,

a pesar de estar asustado (…)

Ahora el tercero de cada mes,

me golpea como la lluvia.

Un aniversario grabado en el dolor.

serás siempre mi amor, mi amor en la vida (…)

Ashley, madre de dos hijas, fue quien animó a su esposo a concursar en el popular programa estadounidense. El 16 de febrero fue hallada muerta en su casa, en Tipp City (Ohio), con heridas de bala.

Caleb alegó entonces que un intruso entró a la vivienda y le disparó, pero un investigador del FBI desmontó su relato.

SU AMANTE SERÍA CLAVE EN EL JUICIO

Está acusado de asesinato y de manipular la escena del crimen. El juicio comenzó el 18 de septiembre y la fiscalía sostiene que planeó «ejecutar» a su esposa y discutió sus intenciones con su amante, Alleigha Botner.

Él se declaró inocente de los cargos de asesinato, homicidio agravado, agresión con arma blanca, manipulación de pruebas e intimidación de testigos.

Botner testificó esta semana. Un fiscal le entregó un cuaderno rojo gigantesco para que lo leyera en voz alta ante el tribunal.

Eran 34 cuadernos en total, según CNN, con la transcripción de los 17.000 mensajes que intercambió con Caleb. Ella dijo que subir al estrado le pesó, porque remueve una etapa de su vida «de la que no se siente orgullosa».

Conoció a Caleb a los 21 años, en 2022, en la iglesia de Ohio a la que ambos asistían. La relación extramatrimonial comenzó en 2024 y duró hasta el invierno siguiente.

Lo que se detalló, es que la esposa descubrió la infidelidad durante un viaje en crucero, al ver los mensajes en el teléfono de su marido.

Cuando Botner le exigió que dejara a su esposa, él se negó y alegó que tenía dos hijas y trabajaba con sus suegros.

«SOLO QUIERO QUE ESTÉ MUERTA»

En esos mensajes, Caleb escribió: «Solo quiero que esté muerta y desaparecida», y también: «Si pudiera matarla literalmente y no ir al infierno, lo haría sin pensarlo dos veces. Así de oscuros y llenos de odio son mis sentimientos».

El día antes de la muerte de Ashley, Caleb le envió a Botner: «Es una locura. No tengo miedo de lo que pase mañana. O sea, no es algo que me ilusione, y sé que a partir de ahora todo va a ser un desastre total, pero no tengo miedo».

Supuestamente, le dijo que iba a pedirle el divorcio. Tras el crimen, le señaló: «No sucedió como pensábamos, ¿verdad?».

Caleb, pastor y líder de alabanza en su iglesia, reconoció que envió los mensajes y fue infiel, pero sostuvo que faltan pruebas, como el arma homicida.

En tanto, la defensa afirmó que el caso es circunstancial y no hay evidencia concluyente, mientras la fiscalía busca convencer al jurado de que el crimen fue premeditado y motivado por la relación extramatrimonial.