De American Idol a acabar con la vida de su gran fan: El Caso de Caleb Flynn que horrorizó a EEUU

Un exconcursante de «American Idol» enfrenta juicio desde este jueves, acusado de matar a tiros a su esposa mientras sus dos hijas dormían en otra habitación.

De acuerdo con CNN y otros medios estadounidenses, la fiscalía del condado de Miami, en Ohio, sostiene que Caleb Flynn, de 40 años, asesinó a la mujer de 37 en la madrugada del pasado 16 de febrero en la vivienda familiar situada en Tipp City y luego simuló un «allanamiento de morada»o robo para encubrir el crimen.

Como era de esperarse, el caso captó la atención de los estadounidenses y de otros países porque Caleb fue concursante de la temporada 12 de «American Idol» en 2013, oportunidad a la que llegó, según él mismo relató en el programa, gracias al aliento de su esposa.

«Amo a mi esposa más que a nada. Es muy, muy guapa», dijo entonces, agradeciéndole por haberlo animado a presentarse al concurso de canto. Sin embargo, fue eliminado poco antes de las galas en directo.

¿QUÉ SE SABE SOBRE AQUEL DÍA?

En la declaración jurada presentada ante el Tribunal Municipal del Condado de Miami, Caleb llamó al 911 alrededor de las 2:30 de la madrugada del 16 de febrero para reportar que su esposa había recibido disparos durante un presunto robo.

En la llamada, entre gritos, le dijo al operador: «Alguien entró a mi casa y mató a mi esposa. Tiene dos disparos, dos y medio, sangre por todas partes. ¡Dios mío! Señor, por favor, por favor, por favor».

Cuando el operador le preguntó si Ashley respiraba, Caleb respondió: «No lo creo. Tiene dos disparos en la cabeza. Es imposible».

Le dijo además que no estaba durmiendo junto a su esposa esa noche porque no se sentía bien y que se encontraba «con los niños cuando ocurrió» el crimen.

Cuando la policía llegó a la vivienda, las dos hijas de la pareja seguían dormidas en su habitación. Los agentes hallaron a Ashley muerta con dos disparos en la cabeza, dos casquillos al pie de la cama y señales de que la casa había sido forzada a través del garaje.

ENCONTRARON CONTRADICCIONES

Durante las siguientes 48 horas, el Departamento de Policía de Tipp City reconstruyó la versión de los hechos dada por Caleb y encontró contradicciones.

Según la declaración jurada obtenida por el Springfield News-Sun, un refrigerador bloqueaba la puerta del garaje por donde, según Caleb, habría entrado el intruso, y la policía determinó que esa puerta solo podía abrirse si alguien la empujaba desde dentro.

Caleb también había dicho a los investigadores que guardaba varias armas en la casa, entre ellas una pistola de 9 mm que mantenía en la consola central de su camioneta.

Los agentes constataron que el vehículo estaba dentro del garaje al momento del crimen y que la consola central se encontró abierta cuando llegaron al lugar.

Es por ello, que el jueves 19 de febrero, la policía arrestó a Caleb y lo ingresó en la cárcel del condado de Miami bajo cargos preliminares de asesinato, agresión con agravantes y manipulación de pruebas. Se le impuso una fianza de dos millones de dólares.

La selección del jurado, en el juicio por asesinato de Caleb, comenzó este jueves en el Tribunal Municipal del Condado de Miami.

Una vez seleccionado el jurado, el juicio tendrá lugar en el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Miami y se espera que dure al menos dos semanas.