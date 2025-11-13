La atroz desnutrición de una bebé que fue descuidada intencionalmente por sus padres “mientras descansaban”

Una pareja de padres, en Indiana (EEUU), enfrenta cargos de negligencia grave luego de que las autoridades hallaran a su bebé de ocho meses en estado de desnutrición severa, con un peso de apenas 9 libras.

De acuerdo con la información citada por People, el hecho ocurrió en el condado de Jennings, donde los padres, identificados como Benjamin Joseph Tackett y Kayla Therese Thompson, ambos de 25 años, fueron arrestados tras descubrirse que su bebé sufría no solo de desnutrición, sino también de dermatitis severa, retrasos en el desarrollo y negligencia relacionada con la higiene.

Según el comunicado de la Oficina del Sheriff, los progenitores admitieron haber descuidado intencionalmente a la niña, dejándola encerrada por hasta 10 horas en otra habitación mientras ellos descansaban de sus jornadas laborales.

En consecuencia, las autoridades intervinieron de inmediato y retiraron a otros menores que vivían en el hogar, poniéndolos bajo la custodia de los Servicios de Protección Infantil.

El caso, de inmediato, lo catalogaron como uno de los más alarmantes en la región, pues la bebé presentaba signos claros de abandono prolongado.

CARGOS CONTRA LOS PADRES

Según la oficina del sheriff, ambos padres admitieron haber descuidado «con conocimiento» a su hija. «Benjamin y Kayla informaron a los detectives durante las entrevistas que estaban cansados después del trabajo, y a veces encerraban a la niña en un dormitorio separado durante aproximadamente 10 horas para poder dormir», según el comunicado.

También la pareja supuestamente admitió haber faltado a varias citas médicas de su hija. Reconocieron que su peso «se debía a la falta de esfuerzo de mamá y papá».

Es por ello, que los cargos contra los padres incluyen negligencia de un dependiente que resultó en lesiones corporales graves. Estos podrían derivar en una condena significativa, según lo apuntado por las propias autoridades. Ambos fueron detenidos el pasado 5 de noviembre.

Tanto la madre como el padre fueron fichados e ingresados en la cárcel del condado de Jennings. Actualmente tienen programada una comparecencia ante el juez de circuito Murielle S. Bright este jueves, 13 de noviembre, precisó el medio Law&Crime.

¿CÓMO SE LOGRÓ DETECTAR EL CASO?

Según el mismo comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de Jennings, el Departamento de Servicios para Niños de Indiana (DCS) contactó a los detectives para informar sobre un posible caso de negligencia infantil que involucraba a una bebé.

Fue cuando, posteriormente, los detectives comenzaron a investigar las acusaciones. Entonces, descubrieron las irregularidades que casi le cuesta la vida a la bebé en la residencia. La misma está ubicada en la cuadra 3300 de Rothshire Circle en North Vernon, a unos 105 kilómetros al sureste de Indianápolis.