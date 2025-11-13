Influencer latino que fue asesinado por la policía de Texas: “Amenazaba con matar a todos”

El influencer latino Michael Duarte, conocido en redes sociales como FoodWithBearHands, fue asesinado en Texas (EEUU) tras recibir disparos de la policía.

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Medina –información citada por People y otros medios estadounidenses– los agentes respondieron a una llamada al 911 en Castroville el sábado, 8 de noviembre, que alertaba sobre un hombre armado con un cuchillo y actuando de manera errática.

En el operativo, uno de los oficiales disparó dos veces contra Duarte, quien fue trasladado a un hospital donde se certificó su fallecimiento.

Fue el sheriff del condado de Medina, Randy Brown, quien detalló a USA Today que uno de sus agentes se enfrentó a Duarte, quien supuestamente estaba «amenazando con matar a todos» e «intentando agredir al personal de bomberos y paramédicos».

Tras «múltiples órdenes verbales» de tirarse al suelo, Duarte supuestamente «se abalanzó sobre el agente gritando: ‘¡Voy a matarte!'», dijo Brown.

Lo que se precisó, es que Duarte fue trasladado de urgencia a un hospital de San Antonio, donde falleció a causa de sus heridas. La Oficina del Sheriff del Condado de Medina informó que ahora se está investigando el incidente para ofrecer un informe más minucioso del caso ante la opinión pública.

¿QUIÉN ERA MICHAEL DUARTE?

Michael Duarte alcanzó notoriedad en internet gracias a sus publicaciones gastronómicas. En una ocasión relató que su pasión por la cocina nació a los 14 años, cuando trabajaba en el restaurante mexicano de su tío, a quien describió como su “mentor” en una publicación de Instagram.

En su juventud, Duarte trabajó en diversos restaurantes del sur de California. Con la llegada de la pandemia de COVID-19, decidió dejar su empleo y dedicarse a publicar videos de cocina, aunque en ese tiempo reconoció en Instagram que atravesaba una crisis de salud mental.

Tras un periodo en rehabilitación, regresó al ámbito gastronómico y retomó su presencia en redes sociales. En una ocasión confesó que descubrió lo feliz que le hacía crear contenido, señalando: «Con el tiempo, empecé a ver que no era solo un pasatiempo, sino que podía ser un negocio, algo más grande que yo mismo».

Asimismo, la agencia de representación de Duarte, Alooma Media Group, cuando confirmó su fallecimiento en un comunicado en redes sociales, lo describió como «mucho más que un cliente».

«Fue un socio leal y fiel, un colaborador de confianza y, sobre todo, una persona extraordinaria», declaró la agencia.

«Su pasión, profesionalismo y creatividad dejaron una huella imborrable no solo en nuestro equipo, sino en todos aquellos que tuvieron el privilegio de trabajar con él», se agregó en el escrito.

¿ESTABA CASADO Y TENÍA HIJOS?

Tras conocerse la noticia, familiares y amigos impulsaron una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral y el traslado de su cuerpo a California.

En la descripción de la recaudación se pedía apoyo y oraciones para su esposa Jessica y su familia, señalando que la tragedia llegó “sin previo aviso”.

Hasta este jueves 13 de noviembre, la página ha recaudado más del 80 por ciento de su objetivo de 100.000 dólares.

Duarte y su esposa, Jessica, habían celebrado su noveno aniversario de bodas tres días antes de su trágica muerte. Tienen una hija de seis años llamada Oakley.

¿QUÉ DICE SU FAMILIA?

Hasta el momento, la familia de Michael Duarte no ha emitido declaraciones sobre su muerte. No obstante, en su cuenta de Instagram se difundió la campaña de GoFundMe y se han compartido múltiples homenajes en los días posteriores a su muerte.