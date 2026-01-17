La advertencia de peligro emitida por EEUU sobre espacio aéreo del Pacífico colombiano y la región centroamericana

El Gobierno de Estados Unidos emitió una advertencia formal a las aerolíneas que operan sobre México, Centroamérica y partes de América del Sur debido a un incremento de actividad militar en la región y posibles interferencias en los sistemas de navegación satelital.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que desde el viernes, 16 de enero, comenzaron a circular avisos a los aviadores sobre riesgos asociados al Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS), alertando sobre perturbaciones que podrían afectar la seguridad operacional de los vuelos civiles.

Según la FAA, las advertencias abarcan amplias zonas del espacio aéreo, incluyendo México, Panamá, Bogotá, Guayaquil (Ecuador), la región Mazatlán Oceánica y sectores del océano Pacífico oriental.

«La FAA recomienda a la aviación civil estadunidense tener precaución al volar en las áreas afectadas del espacio aéreo debido a la actividad militar en curso y la interferencia del GNSS», indicó en la agencia aérea.

La agencia señaló que estos avisos tendrán una vigencia de 60 días y buscan preparar a las aerolíneas ante la posibilidad de encontrarse con aeronaves militares estadounidenses operando a altitudes inusuales o incluso sin transpondedores activos, una práctica que incrementa el riesgo de incidentes en rutas comerciales.

El organismo estadounidense subrayó que estas condiciones pueden generar “situaciones potencialmente peligrosas”, especialmente por la combinación de vuelos militares no identificados y fallas o interferencias en los sistemas GNSS, esenciales para la navegación moderna.

Por ello, recomendó a la aviación civil extremar precauciones al transitar por las áreas señaladas, donde la actividad militar estadounidense continúa en desarrollo.

CAPTURA DE NICOLÁS MADURO

La advertencia surge en un contexto de creciente tensión regional tras la operación militar con la que Estados Unidos capturó Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Desde entonces, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha insinuado la posibilidad de nuevas acciones militares, incluso contra Colombia, y ha intensificado su retórica contra los cárteles mexicanos, sugiriendo ataques directos a objetivos terrestres.

Estas declaraciones han elevado la preocupación entre gobiernos latinoamericanos y expertos en seguridad aérea.

El aumento de operaciones militares ya ha tenido efectos visibles en la aviación comercial. Durante la operación en Venezuela, la FAA restringió vuelos en el Caribe, provocando la cancelación de cientos de rutas.

Además, en diciembre, un vuelo de JetBlue debió realizar una maniobra evasiva para evitar un avión cisterna de la Fuerza Aérea estadounidense que volaba sin transpondedor cerca de la costa venezolana.

Estos incidentes, sumados a las nuevas advertencias, reflejan un escenario aéreo cada vez más complejo y volátil en el hemisferio occidental.