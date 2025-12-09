La advertencia a turistas estadounidenses sobre una «enfermedad sin tratamiento» en cuatro países

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos lanzó una advertencia por una enfermedad sin tratamiento dirigida a quienes planean viajar a cuatro destinos internacionales: Cuba, Bangladesh, Sri Lanka y Guangdong (China).

La alerta se debe al incremento sostenido de casos de chikungunya, una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados.

Aunque no suele ser mortal, la enfermedad provoca fiebre alta, dolor articular intenso y fatiga prolongada, y lo más preocupante es que no existe un tratamiento específico ni vacuna disponible.

El aviso del CDC busca prevenir contagios entre viajeros estadounidenses, recomendando medidas de protección como el uso de repelentes, ropa de manga larga y evitar zonas con alta presencia de mosquitos.

ALERTA NIVEL 2 ¿QUÉ IMPLICA?

La alerta se clasificó en nivel 2, lo que implica que los viajeros deben extremar precauciones sin que se prohíba el desplazamiento.

En concreto, el CDC emitió una Level 2 Travel Health Notice (Practice Enhanced Precautions) dirigida a quienes planeen viajar a las regiones afectadas, lo que significa que deben adoptar medidas adicionales para minimizar el riesgo de contagio.

La institución subraya, además, la relevancia de la inmunización, recordando que en 2023 la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó la primera vacuna preventiva contra el chikungunya, considerada ahora un pilar esencial en la protección de los viajeros.

En concreto, el aviso establece que “los viajeros elegibles deben considerar la vacunación antes de ingresar a áreas con brote activo”.

¿POR QUÉ ES TAN PELIGROSA LA CHIKUNGUNYA?

La enfermedad del chikungunya ha sido un desafío recurrente en regiones tropicales y subtropicales, pero el aumento de casos en estos cuatro destinos ha despertado especial preocupación.

En Guangdong, por ejemplo, se han reportado miles de contagios en las últimas semanas, lo que refleja la rapidez con la que el virus puede propagarse en áreas densamente pobladas. En países como Bangladesh y Sri Lanka, la combinación de climas húmedos y sistemas de salud saturados agrava la situación.

Vale aclarar, que la chikungunya se considera peligrosa principalmente por la intensidad y duración de sus síntomas, más que por su letalidad (la muerte es poco frecuente).

De acuerdo con el CDC, la situación representa actual “un reto relevante para la salud pública internacional”. Esto porque la chikunguña tiene potencial de expandirse a través de viajeros infectados y vectores presentes en amplias regiones tropicales y subtropicales.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

La chikungunya es una enfermedad viral provocada por el virus del mismo nombre, cuya transmisión ocurre principalmente a través de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus.

Estas especies suelen habitar en entornos urbanos y semiurbanos caracterizados por climas cálidos y húmedos. Los casos pueden manifestarse de forma aislada o desencadenar brotes más amplios, según la densidad de los vectores y las condiciones ambientales que favorezcan su propagación.

El CDC señaló que la transmisión del chikungunya ocurre mediante la picadura de un mosquito infectado. Los síntomas más comunes incluyen fiebre elevada, dolor articular repentino, cefalea, molestias musculares, erupciones en la piel y, en algunos casos, inflamación de las articulaciones.

El cuadro clínico suele aparecer entre tres y siete días después de la exposición y, en la mayoría de los pacientes, los signos desaparecen en aproximadamente una semana.

No obstante, existe la posibilidad de que algunas personas desarrollen dolores articulares persistentes que pueden prolongarse durante meses o incluso años.