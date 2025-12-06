Controversia en EEUU: Revocaron recomendación de vacunar contra la hepatitis B a recién nacidos

La comisión de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) decidió retirar a partir de este viernes, 5 de diciembre, la recomendación de inmunizar contra la hepatitis B a recién nacidos en Estados Unidos, una medida que estaba vigente desde 1991.

La vacuna contra la hepatitis B se administra tradicionalmente en tres dosis, comenzando apenas 24 horas después del nacimiento.

Desde hace más de tres décadas, esta práctica fue considerada un estándar de prevención para evitar la transmisión temprana del virus. El mismo puede derivar en enfermedades hepáticas crónicas.

Sin embargo, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC votó a favor de suspender esta recomendación, dejando la decisión en manos de los padres y médicos tratantes.

El cambio responde, según los CDC, a la necesidad de ajustar las políticas de vacunación a contextos más específicos. En adelante, la primera dosis ya no será obligatoria en las primeras 24 horas de vida. Ahora, dependerá de la evaluación médica y del consentimiento de los padres. Especialmente, en casos donde la madre haya dado negativo en las pruebas del virus.

En contraste, los recién nacidos de madres con diagnóstico positivo de hepatitis B deberán seguir recibiendo la vacuna en las primeras 24 horas tras el parto, de acuerdo con lo informado por NBC News.

¿CUÁL ES LA POSTURA DE LA CASA BLANCA?

La Casa Blanca afirmó que las modificaciones obedecen al compromiso conjunto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y del secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr. En específico, de “restaurar la confianza, transparencia y credibilidad de los CDC”.

La portavoz o secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, subrayó que “el presidente tiene la facultad de remover a quienes no compartan su misión”.

Vale recordar, que Kennedy Jr., tras haber puesto en duda en múltiples ocasiones la eficacia de las vacunas, en junio destituyó a 17 especialistas de la comisión. En concreto, por un supuesto “conflicto de intereses” y los sustituyó por perfiles cercanos a la línea de la Administración Trump.

El funcionario ha manifestado su oposición a diversas vacunas, entre ellas la de la COVID-19, a la que calificó como “la más letal jamás producida”. Además, ha respaldado teorías que vinculan la vacunación con el autismo.

EXPERTOS EN CONTRA DE LA MEDIDA

En tanto, diversos expertos en salud pública, incluida la Asociación Médica Estadounidense, cuestionaron la medida. Señalaron que la hepatitis B sigue siendo un virus altamente infeccioso y la vacunación temprana es clave para reducir la transmisión.

Para ellos, retirar la recomendación podría abrir la puerta a un retroceso en la protección infantil y aumentar la carga de enfermedad en el futuro.

La doctora Aileen Marty, experta en enfermedades infecciosas de la Universidad Internacional de Florida y asesora sénior de la Organización Mundial de la Salud, señaló a Local 10 los problemas que podrían surgir tras la votación.

“Cuando no tienes una cobertura universal como recomendación universal, también tienes el inconveniente de que las compañías de seguros podrían no cubrir la vacuna”, dijo Marty.

“La ciencia no ha cambiado. Todavía sabemos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía recomienda administrar la vacuna al nacer”, acotó.

“Las únicas razones que dieron en esa conferencia tenían que ver con miedos maternos y paternos. No con ciencia, no con estudios basados en evidencia”, agregó.