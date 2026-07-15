Juez ordenó a Maduro y Alex Saab pagar millonaria indemnización a tres estadounidenses

Un juez federal de Miami (EEUU) ordenó a Nicolás Maduro, Alex Saab y otros cinco exfuncionarios venezolanos pagar más de 314 millones de dólares a tres ciudadanos estadounidenses, quienes aseguraron haber sido secuestrados y torturados antes de su liberación en el intercambio de prisioneros de 2023.

Los beneficiarios del fallo son Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes permanecieron detenidos en Venezuela hasta diciembre de 2023, cuando fueron liberados como parte de un acuerdo negociado entre la administración del expresidente de Estados Unidos Joe Biden y el gobierno venezolano encabezado para entonces por Maduro.

A cambio, Estados Unidos excarceló a Alex Saab. Este enfrentaba cargos por presunto lavado de dinero y era señalado por Washington como estrecho colaborador de Maduro.

El fallo citado por El Nuevo Herald, dictado en rebeldía por el juez Darrin P. Gayles tras la falta de respuesta de los acusados, calificó al antiguo gobierno de Maduro de «organización criminal» responsable de los abusos.

La demanda, presentada bajo la Ley Federal Antiterrorista, sostiene que las detenciones de Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval no fueron hechos aislados. Argumentaron que se trató de una estrategia para usar a estadounidenses como moneda de cambio, tras la extradición de Saab a Estados Unidos en 2021.

Según lo detallado, los tres hombres relataron meses de presunta tortura física y psicológica. Todo a manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Kenemore pasó hasta 643 días detenido tras ser «secuestrado» en la frontera colombo-venezolana. Mientras que Marval denunció que sufrió fracturas y descargas eléctricas mientras extorsionaban a su esposa. Además, se precisó que Saad estuvo 557 días retenido sin acceso a un abogado y con lesiones permanentes en el brazo.

Las denuncias de los tres estadounidenses guardan similitud, afirmaron, con los presuntos casos de violaciones de derechos humanos que investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

DELCY RODRÍGUEZ FUE EXCLUIDA

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, también fue incluida inicialmente entre los demandados. Sin embargo, quedó fuera de la sentencia luego de que sus abogados comparecieran ante la corte. En concreto, para solicitar la desestimación de la demanda, al sostener que, en su condición de jefa de Estado reconocida por Estados Unidos, está protegida por inmunidad frente a procesos civiles.

Los demandantes, no obstante, rechazaron esa interpretación y mantienen su acción legal en su contra. Pero el juez excluyó de este fallo el litigio tras el reclamo de inmunidad como jefa de Estado, dejando abierta la posibilidad de un proceso separado en su contra.

Con la decisión, el tribunal declaró responsables civilmente a los demandados. Estos no comparecieron en el proceso, pero se les ordenó asumir el pago de la indemnización fijada a favor de los tres estadounidenses.

No está claro si los demandantes lograrán cobrar la indemnización, ya que su ejecución dependerá de localizar activos embargables en Estados Unidos u otras jurisdicciones.

Maduro, capturado en Caracas el pasado 3 de enero, permanece detenido en un centro federal en Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores mientras espera juicio.

Lo cierto, es que el fallo se perfila como una de las mayores indemnizaciones civiles obtenidas por víctimas de tortura. También como una de las condenas judiciales más contundentes contra el antiguo gobierno de Maduro.