John Barret deja Guatemala para aterrizar en Venezuela: lo que se sabe de su nombramiento

El diplomático estadounidense John Barrett dejó Guatemala para asumir una nueva misión en Caracas, en un movimiento que la Casa Blanca enmarca dentro de su estrategia para acelerar el plan de tres fases diseñado por el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, para Venezuela.

Su llegada ocurre tras una gestión breve, pero ruidosa en Guatemala, donde sus declaraciones sobre el proceso de designación de magistrados del Tribunal Supremo Electoral generaron buena impresión en Washington.

Según el anuncio oficial, publicado en X por la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Barrett fue seleccionado para «liderar la Embajada de Estados Unidos en Venezuela» y dar continuidad a la «visión» de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en materia de estabilización y seguridad regional, enmarcados bajo la política de «América primero».

El Departamento de Estado destacó que el cambio en Guatemala se completó con la llegada de Jorgan K. Andrews como su nuevo encargado de negocios, un funcionario con amplia experiencia en temas de seguridad y cooperación hemisférica.

En paralelo, Barrett aterriza en Caracas con la misión explícita de impulsar el plan de tres fases —estabilización, recuperación y transición— que Washington considera esencial para la reconstrucción institucional y económica del país tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Luego de su exitosa misión en Guatemala, el #EncargadodeNegocios John Barrett ha sido seleccionado por @SecRubio para liderar @usembassyve y avanzar el plan de tres fases de @WhiteHouse. Dando continuidad a la visión de @POTUS Trump en Guatemala, dio la bienvenida a Jorgan K.… pic.twitter.com/IM37uEtG6D — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) April 16, 2026

¿POR QUÉ EL CAMBIO?

En este sentido, la internacionalista Elsa Cardozo, citada por Infobae, subrayó que este movimiento no puede interpretarse como un simple ajuste diplomático. Consideró que debe analizarse como una decisión calibrada para responder a la compleja situación venezolana.

«Dada la situación especial de Venezuela, no se puede juzgar este cambio con el criterio de un ejercicio diplomático usual», señaló Cardozo.

Cardozo explicó que la Casa Blanca busca acelerar la estabilización interna, reactivar la producción petrolera y facilitar el retorno de empresas estadounidenses al país. En ese contexto, la salida de Laura Dogu adquiere un matiz estratégico: la diplomática regresará a su rol como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, figura clave en operaciones militares contra el narcotráfico en el Caribe y otros escenarios de seguridad internacional.

Para la experta, es posible que Dogu haya sido requerida nuevamente por Caine, debido a su experiencia previa en áreas sensibles. Incluida, su labor como subdirectora de la unidad del FBI especializada en liberación de rehenes.

Y remarcó: «Barret luce más adecuado por razones políticas. Se trata de un funcionario que recibió apoyo bipartidista. Y que en los pocos meses que estuvo en Guatemala, levantó una polvareda por sus declaraciones, en las que advertía sobre las maniobras en las designaciones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral».

A su juicio, el paso de Barret por Guatemala dejó claro que no evita pronunciarse sobre tensiones institucionales. Un rasgo que podría alinearse con el momento venezolano. Vale recordar, que se anticipan renovaciones en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia bajo control del chavismo.

Para Washington esta etapa es crucial. Sobre todo, para garantizar que la transición institucional avance sin poner en riesgo la normalización que busca la administración Trump.

Sin embargo, Cardozo advirtió que el gobierno de Delcy Rodríguez tiende a confundir su propia estabilidad con la del país. Lo que apuntó, genera fricciones con una sociedad que exige cambios profundos. Ese choque de percepciones, señala, podría convertirse en un obstáculo para los objetivos estadounidenses.

«Creo que Barrett se ubica en esa encrucijada», concluyó la internacionalista.