EEUU

Jinete venezolano con más de 15 años viviendo en EEUU fue detenido por ICE

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura

El hipismo venezolano se encuentra conmocionado por la detención del jinete profesional Luis Ramón Rodríguez, quien fue interceptado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

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El propio Rodríguez informó el lunes en su cuenta de Facebook sobre su captura. «A toda mi familia, amigos y a todos los que me conocen: quiero que sepan que acabo de ser detenido», explicó el jinete.

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Rodríguez precisó que fue detenido por las autoridades migratorias en un control de seguridad en Las Cruces, Nuevo México. Luego los agentes le informaron que lo trasladarían a la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas.

Captura de pantalla

En el momento del pronunciamiento, Rodríguez afirmó que estaba «tratando de contactar a mi abogado y resolver esta situación». «Quería publicar esto para que todos sepan dónde estoy y qué está sucediendo», añadió.

RODRÍGUEZ PIDIÓ AYUDA

Aproximadamente una hora después de la publicación, Rodríguez reconoció que «era posible» que le quitaran el celular y «ni pueda mantenerme conectado». En tal sentido, pidió que le brindaran ayuda a su familia mientras permanezca detenido.

«Si alguien pudiera organizar la campaña de GoFundMe y compartirla con nuestros amigos y la comunidad de las carreras, se lo agradecería enormemente», afirmó Rodríguez. Su objetivo es «ayudar a mi familia durante este difícil momento».

Rodríguez pidió a quienes pudieran coordinar la campaña que se comuniquen con su esposa, Briseida Bermejo. «Gracias a todos por sus oraciones, apoyo y amabilidad. Tengan a mi familia presente en sus oraciones», concluyó.

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Hasta el momento, las autoridades migratorias no se han pronunciado sobre la captura de Rodríguez y se desconoce su paradero. Sus abogados tampoco han declarado sobre el caso.

Rodríguez lleva unos 15 años de experiencia en Estados Unidos, recopilando 410 victorias, con 458 segundos y 536 terceros. De acuerdo a Meridiano, ha generado casi siete millones de dólares durante su estancia en territorio norteamericano.

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