Jinete venezolano con más de 15 años viviendo en EEUU fue detenido por ICE

El hipismo venezolano se encuentra conmocionado por la detención del jinete profesional Luis Ramón Rodríguez, quien fue interceptado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

El propio Rodríguez informó el lunes en su cuenta de Facebook sobre su captura. «A toda mi familia, amigos y a todos los que me conocen: quiero que sepan que acabo de ser detenido», explicó el jinete.

Rodríguez precisó que fue detenido por las autoridades migratorias en un control de seguridad en Las Cruces, Nuevo México. Luego los agentes le informaron que lo trasladarían a la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas.

En el momento del pronunciamiento, Rodríguez afirmó que estaba «tratando de contactar a mi abogado y resolver esta situación». «Quería publicar esto para que todos sepan dónde estoy y qué está sucediendo», añadió.

RODRÍGUEZ PIDIÓ AYUDA

Aproximadamente una hora después de la publicación, Rodríguez reconoció que «era posible» que le quitaran el celular y «ni pueda mantenerme conectado». En tal sentido, pidió que le brindaran ayuda a su familia mientras permanezca detenido.

«Si alguien pudiera organizar la campaña de GoFundMe y compartirla con nuestros amigos y la comunidad de las carreras, se lo agradecería enormemente», afirmó Rodríguez. Su objetivo es «ayudar a mi familia durante este difícil momento».

Rodríguez pidió a quienes pudieran coordinar la campaña que se comuniquen con su esposa, Briseida Bermejo. «Gracias a todos por sus oraciones, apoyo y amabilidad. Tengan a mi familia presente en sus oraciones», concluyó.

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Hasta el momento, las autoridades migratorias no se han pronunciado sobre la captura de Rodríguez y se desconoce su paradero. Sus abogados tampoco han declarado sobre el caso.

Rodríguez lleva unos 15 años de experiencia en Estados Unidos, recopilando 410 victorias, con 458 segundos y 536 terceros. De acuerdo a Meridiano, ha generado casi siete millones de dólares durante su estancia en territorio norteamericano.