EEUU

Jet privado se estrelló en plena carretera y causó pánico en Texas: Así sacaron a los pasajeros, hubo un muerto

Angel David Quintero
Angel David Quintero
4 Min de Lectura
Aeronave

Una persona murió después de que una aeronave privada con seis ocupantes a bordo se estrellara en una autopista de Texas el martes por la noche.

El Departamento de Policía de Laredo informó que recibió una llamada alrededor de las 10 de la noche reportando un accidente aéreo en la carretera Loop 20, cerca de la frontera entre Texas y México.

- Publicidad -
Ad image

Los datos de FlightAware mostraron que la aeronave era un jet bimotor Cessna Citation Latitude que despegó del Aeropuerto Internacional de Los Cabos en México a las 6:19 p.m.

La compañía de aviación privada NetJets declaró en un comunicado: «Estamos al tanto de un incidente que involucra una aeronave de NetJets en Laredo, Texas, y estamos colaborando con las autoridades».

NetJets, propiedad de Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, permite a sus clientes adquirir participaciones fraccionadas en jets privados.

Un video grabado en el lugar de los hechos mostraba a los transeúntes corriendo para ayudar a los atrapados dentro del avión, rompiendo el cristal de la cabina e intentando forzar una puerta.

En un momento dado, se puede ver a varios pasajeros escapando por la puerta. En varias ocasiones, los agentes que ayudaban a mantenerla abierta salieron corriendo del avión y se doblaron de dolor tosiendo debido al intenso humo.

LEA TAMBIÉN: «SIGNOS DE EXTREMA VIOLENCIA»: EL ESPELUZNANTE ASESINATO DE UN ABUELO EN SU PROPIA CASA, EL ATACANTE USÓ UN DESTORNILLADOR

«Lamentablemente y de forma trágica», una de las seis personas a bordo del avión falleció, declaró José Baeza, investigador del Departamento de Policía de Laredo, a los periodistas en una rueda de prensa.

La identidad del fallecido no se ha revelado porque los familiares más cercanos no han sido notificados oficialmente, añadió.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) llevarán a cabo la investigación, esta última a cargo de la misma.

Un vehículo que circulaba en la carretera sufrió daños por el impacto de la aeronave, declaró Baeza. Cinco socorristas también recibieron atención médica por inhalación de humo, añadió.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

📲 Sigue nuestras noticias en tiempo real uniéndote a las comunidades de Caraota Digital dando click: WhatsApp + Telegram. También tenemos app, descárgala: iOS  y Android 🌱

TASA BCV Mié 17/06
$ USD: 596,78 Bs
EUR: 692,05 Bs
Jojobet GirişnieuwsmatbetMadridbetMariobetmeritbettaraftarium24justin tvcasibom girişcasibommaltepe eskortmatbetmatbetcasino siteleriDeneme Bonusu Veren Sitelerjojobetmeritbetjojobetjojobetbetparkbetpark girişbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetgrandpashabetGrandpashabetcasibommeritbetCasibomCasibomGrandpashabetПроститутки Бишкекаcasibomgrandpashabetmeritbetgrandpashabetcasibomjojobet girişcasibom girişgrandpashabetmeritbetaagrandpashabet giriş