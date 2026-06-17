Jet privado se estrelló en plena carretera y causó pánico en Texas: Así sacaron a los pasajeros, hubo un muerto

Una persona murió después de que una aeronave privada con seis ocupantes a bordo se estrellara en una autopista de Texas el martes por la noche.

El Departamento de Policía de Laredo informó que recibió una llamada alrededor de las 10 de la noche reportando un accidente aéreo en la carretera Loop 20, cerca de la frontera entre Texas y México.

Los datos de FlightAware mostraron que la aeronave era un jet bimotor Cessna Citation Latitude que despegó del Aeropuerto Internacional de Los Cabos en México a las 6:19 p.m.

BREAKING: A NetJets Cessna 680 Citation Latitude (N523QS) crashed on a highway while attempting an emergency landing near Laredo International Airport, Texas. The aircraft had diverted to Laredo after declaring an emergency while en route from Los Cabos, Mexico, to Austin,… pic.twitter.com/BGDqZqdz9w — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) June 17, 2026

La compañía de aviación privada NetJets declaró en un comunicado: «Estamos al tanto de un incidente que involucra una aeronave de NetJets en Laredo, Texas, y estamos colaborando con las autoridades».

NetJets, propiedad de Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, permite a sus clientes adquirir participaciones fraccionadas en jets privados.

Un video grabado en el lugar de los hechos mostraba a los transeúntes corriendo para ayudar a los atrapados dentro del avión, rompiendo el cristal de la cabina e intentando forzar una puerta.

Un jet privado se estrelló en una autopista de Texas cerca del aeropuerto de Laredo. El vuelo despegó de Los Cabos, Baja California, con destino a Austin cuando tuvo la emergencia. Una persona murió y otras cinco resultaron lesionadas. 🎥Redes Sociales Más en… pic.twitter.com/Yo71T8XMki — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 17, 2026

En un momento dado, se puede ver a varios pasajeros escapando por la puerta. En varias ocasiones, los agentes que ayudaban a mantenerla abierta salieron corriendo del avión y se doblaron de dolor tosiendo debido al intenso humo.

«Lamentablemente y de forma trágica», una de las seis personas a bordo del avión falleció, declaró José Baeza, investigador del Departamento de Policía de Laredo, a los periodistas en una rueda de prensa.

Here is dash cam video of the NetJets Citation Latitude actually landing on Loop 20 in Laredo, Texas. Pay particular attention to the light posts being taken down one by one. This is a miracle landing. https://t.co/rlImCqv5kH pic.twitter.com/54QwosqXnR — Thenewarea51 (@thenewarea51) June 17, 2026

La identidad del fallecido no se ha revelado porque los familiares más cercanos no han sido notificados oficialmente, añadió.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) llevarán a cabo la investigación, esta última a cargo de la misma.

Un vehículo que circulaba en la carretera sufrió daños por el impacto de la aeronave, declaró Baeza. Cinco socorristas también recibieron atención médica por inhalación de humo, añadió.