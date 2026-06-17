«Signos de extrema violencia»: El espeluznante asesinato de un abuelo en su propia casa, el atacante usó un destornillador

Un hombre de 34 años fue acusado de asesinato tras irrumpir en la vivienda de un abuelo de 90 años en Texas (EEUU) y atacarlo brutalmente con un destornillador.

De acuerdo con un comunicado de la Policía de Houston, el sospechoso quedó identificado como Anthony Cerda, quien fue arrestado el pasado viernes.

Asimismo, se precisó que está acusado del homicidio de Francisco Chura, ocurrido en septiembre de 2025. Según las autoridades, el hombre mayor falleció en un hospital 18 días después del ataque, el 7 del mismo mes, a causa de las graves heridas sufridas.

De acuerdo con la investigación, Chura dormía en su casa —anexa a una tienda de conveniencia que había administrado durante décadas— cuando Cerda presuntamente ingresó, lo golpeó repetidamente y apuñaló con un destornillador.

El abuelo logró sobrevivir inicialmente y, tras el ataque, fingió estar muerto antes de ocultarse en el baño y pedir ayuda a un vecino al amanecer.

La policía informó que la escena del crimen presentaba «signos de extrema violencia», en la que se encontraron sábanas empapadas de sangre, el destornillador doblado y una caja fuerte abierta de la que habrían desaparecido alrededor de 3.000 dólares.

Posteriormente, pruebas de laboratorio habrían confirmado ADN tanto de la víctima como del sospechoso en el arma utilizada.

Quienes conocían a Chura quedaron conmocionados por su asesinato. «Todo el mundo lo conocía. Todos crecimos con él», dijo un vecino a ABC13. «Todos nos sorprendimos cuando sucedió», agregó.

Houston Man Charged with Capital Murder in fatal assault allegedly used screwdriver

Anthony Cerda, a 34-year-old Houston man, has been charged with capital murder for the fatal assault of a 90-year-old local convenience store owner.

Court records indicate that Cerda allegedly… pic.twitter.com/mMXLumDbrz — American Crime Stories (@AmericanCrime01) June 16, 2026

HABLARON CON ÉL DOS MESES DESPUÉS

La policía habló por primera vez con Cerda dos meses después del asesinato, cuando lo encontraron escondido en un espacio reducido debajo de la casa de su tía.

Ella les dijo a los investigadores que su sobrino, que no tenía hogar, había estado en la tienda de Chura uno o dos días antes del homicidio, y agregó que la víctima a veces le prestaba dinero.

Otro hombre declaró a la policía que, tras el ataque, estaba drogándose con Cerda cuando supuestamente confesó: «Yo maté a Pancho», el apodo de Chura.

Hasta este lunes, Cerda permanecía detenido en la cárcel del condado de Harris.