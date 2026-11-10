Jefe del Pentágono habló sobre captura de Maduro: «Una victoria de 48 minutos»

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, habló este martes sobre la operación militar que llevó a la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, calificándola como un «éxito impecable».

Hegseth brindó una rueda de prensa ante medios de comunicación internacionales desde el Pentágono, en Washington D. C., en medio de las iniciativas para someterlo a un juicio político (impeachment, en inglés) en el Congreso.

Durante su alocución, mencionó las acciones de su gestión, destacando la operación militar ejecutada en Venezuela el pasado 3 de enero. «Victoria en una sola noche, victoria en 48 minutos para ser precisos. Y hoy se sienta frente a un juez estadounidense en la ciudad de Nueva York. Un éxito impecable», afirmó.

De igual forma, aseguró que el depuesto líder venezolano fue legalmente detenido. «Acusado y buscado, Nicolás Maduro pensó que era intocable. No fue secuestrado; fue llevado ante la justicia por lo mejor de Estados Unidos», acotó.

Se trata de una respuesta de Hegseth a los señalamientos del congresista republicano Thomas Massie, quien impulsa el juicio político en su contra, acusándolo, entre otras cosas, de capturar a Maduro sin autorización del Congreso y realizar «ejecuciones extrajudiciales» al destruir lanchas supuestamente cargadas de droga en el mar Caribe.

HEGSETH RECHAZA UN ‘IMPEACHMENT’

Hegseth, señalado por la operación en Venezuela y la guerra con Irán, rechazó un posible impeachment. «Estoy detrás de cada una de estas operaciones. Estuve orgulloso de ejecutarlas y lo volvería a hacer mañana», apuntó.

«Esto no es patriotismo. Esto es sabotaje», dijo Hegseth. «Si quieren ir contra nuestros soldados, tendrán que pasar primero por mí», dijo el funcionario, quien calificó el proceso como una «farsa».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA PETICIÓN QUE HIZO LA DEFENSA DE NICOLÁS MADURO SOBRE EL CARGO DE TORTURAS Y SU INMUNIDAD SOBERANA

Ante las acusaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió al funcionario y elogió públicamente su actuación frente al Pentágono. El propio Hegseth manifestó su confianza de que la iniciativa fracasará gracias al respaldo del mandatario.

Mientras tanto, Maduro y Flores permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El expresidente es acusado de cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y tortura, además de posesión de armas de fuego.