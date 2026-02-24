Jefe del Comando Sur dice que espera «pronto» regresar a Venezuela para completar ‘las tres fases de Trump’

El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, expresó este martes, 24 de febrero, que espera «pronto» visitar nuevamente a Venezuela.

«Espero regresar pronto a Venezuela para liderar los esfuerzos del Comando Sur de los EEUU para impulsar el plan de tres fases del presidente de EEUU, Donald Trump», declaró Donovan citado por la cuenta oficial del Comando Sur en X (antes Twitter).

«La colaboración del gobierno estadounidense con las autoridades interinas apoya la estabilización de la seguridad interna de Venezuela, su recuperación económica y la transición hacia una nueva era», agregó el funcionario.

Donovan se reunió el pasado miércoles en Caracas con Delcy Rodríguez, quien encabeza las autoridades interinas en Venezuela, para avanzar en una agenda de cooperación bilateral casi siete semanas después de la incursión estadounidense que depuso y capturó a Nicolás Maduro.

Donovan, junto a Laura Dogu, la principal diplomática de Estados Unidos en Venezuela, sostuvieron “reuniones productivas” con Rodríguez, entre otros altos funcionarios venezolanos, informó la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela también X.

Asimismo, se informó que Donovan y Dogu estuvieron acompañados por el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire.

“I look forward to returning to Venezuela soon to lead U.S. Southern Command’s efforts to advance @POTUS’ three-phase plan. The U.S. government’s engagement with the interim authorities supports the stabilization of Venezuela’s internal security, its economic recovery, and a… pic.twitter.com/EO8cKDpotD — U.S. Southern Command (@Southcom) February 24, 2026

Durante el encuentro, los funcionarios estadounidenses “reiteraron el compromiso de los Estados Unidos con una Venezuela libre, segura y próspera, en beneficio del pueblo venezolano, de los Estados Unidos y del hemisferio occidental”, destacó la representación estadounidense en un comunicado.

“Las conversaciones se centraron en el entorno de seguridad, en los pasos necesarios para garantizar la implementación del plan de tres fases del Presidente Donald Trump —particularmente la estabilización de Venezuela— y en la importancia de una seguridad compartida en todo el hemisferio occidental”, agregó el escrito.

DIOSDADO Y PADRINO LÓPEZ

Además de Rodríguez, el jefe militar estadounidense se habría reunido con el ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, y Diosdado Cabello, así lo aseveró el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Miguel Ángel Pérez Pirela en X.

“Ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, terrorismo y migración”, acotó Pérez Pirela, pero sin fotografías que respalden la información.