Invierno extremo pone en riesgo a perros y gatos en Estados Unidos: estas son las claves para protegerlos del frío

Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
Las razas de pelo corto, animales jóvenes, mayores o con enfermedades crónicas son más vulnerables a los efectos del clima invernal. / Archivo

Las olas de frío extremo que afectan a diversas regiones de América del Norte y Europa han encendido las alertas entre veterinarios y autoridades sanitarias, quienes advierten que perros y gatos enfrentan riesgos durante esta temporada.  

Según reportes recientes de la American Veterinary Medical Association (AVMA) y la Humane Society of the United States, las bajas temperaturas pueden provocar hipotermia, congelación y enfermedades respiratorias en los animales domésticos como los perros y gatos, especialmente en aquellos de edad avanzada, cachorros o con condiciones de salud preexistentes. 

Además del frío, otro peligro silencioso se encuentra en las calles: los productos químicos utilizados para derretir hielo y nieve.  

Sustancias como la sal, el anticongelante y otros compuestos descongelantes pueden causar irritación en las patas, intoxicaciones y lesiones internas si los animales los ingieren accidentalmente al lamerse después de un paseo.  

Veterinarios consultados por medios especializados señalan que los casos de mascotas afectadas por químicos han aumentado en los últimos inviernos, en paralelo con el incremento de tormentas severas en la región.  

¿CÓMO PROTEGER A LOS PERROS Y GATOS DEL FRÍO? 

Ante este panorama, los especialistas recomiendan limitar el tiempo al aire libre y evitar paseos prolongados cuando la temperatura desciende por debajo de los 0 °C.  

También sugieren utilizar ropa térmica para perros de razas pequeñas o de pelaje corto, así como botines protectores para reducir el contacto directo con superficies heladas o tratadas con químicos.  

En casa, es fundamental mantener espacios cálidos y secos, y proporcionar camas elevadas o aisladas del suelo para conservar la temperatura corporal de las mascotas. 

También se debe tomar en cuenta que las razas de pelo largo pueden soportar algo mejor las temperaturas frías. Sin embargo, esto no significa inmunidad a los efectos del clima invernal.  

Las bajas temperaturas y el uso de sustancias anticongelantes elevan el número de incidentes en perros y gatos / Archivo

¿QUÉ HACER ANTE LOS QUÍMICOS?  

Otro punto clave es la higiene posterior a los paseos. Las organizaciones protectoras aconsejan limpiar cuidadosamente las patas, el abdomen y hocico de los animales al regresar del exterior. Esto, con el fin de eliminar restos de sal o anticongelante que puedan causar irritación o intoxicación.  

En caso de detectar síntomas como vómitos, letargo, dificultad para caminar o quemaduras en las almohadillas, se debe acudir de inmediato a un veterinario. Esto, porque algunos químicos pueden resultar letales incluso en pequeñas cantidades. 

Finalmente, los expertos recuerdan que la prevención es la herramienta más efectiva para proteger a perros y gatos durante el invierno.  

Preparar un kit de emergencia, reforzar la vigilancia en días de tormenta y mantenerse informado sobre las alertas meteorológicas. Todas estas medidas son esenciales para garantizar su bienestar. 

