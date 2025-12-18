Alerta por severa tormenta invernal en cinco estados de Estados Unidos, estas son las peligrosas condiciones que habría

Al menos cinco estados del norte y oeste de Estados Unidos se encuentran bajo advertencia de tormenta invernal, con ventiscas, acumulaciones de nieve y temperaturas extremas que afectan a más de 15 millones de personas, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

La severa tormenta invernal que azota al país desde este miércoles puso en alerta a los estados de Montana, Dakota del Norte, Wyoming, Colorado e Idaho, y algunos sectores del noroeste de Minnesota, donde las ráfagas de viento, la visibilidad reducida y las intensas nevadas han generado restricciones de viaje y complicaciones en servicios básicos.

El fenómeno se intensificó tras el paso de un río atmosférico por el noroeste estadounidense, lo que provocó la emisión de múltiples avisos de emergencia y advertencias de ventisca.

De acuerdo con reportes de Newsweek y The Weather Channel, la tormenta trae consigo ráfagas de viento que superan los 130 km/h (más de 80 mph) y la posibilidad de acumulaciones de nieve que podrían sobrepasar los 60 cm (cerca de 24 pulgadas) en áreas montañosas.

RECOMENDACIONES

El NWS reiteró sus llamados a la población de las áreas bajo alerta, enfatizando la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios y contar con un kit de emergencia en casa que incluya alimentos, agua potable, medicinas, ropa de abrigo y linternas con baterías adicionales.

Asimismo, instó a reforzar puertas y ventanas para prevenir daños por la caída de ramas o por objetos que puedan ser arrastrados por los fuertes vientos.

“Viajar durante condiciones de ventisca solo es recomendable por emergencia. Mantenerse al resguardo, seguir las comunicaciones oficiales y prestar atención a las actualizaciones del clima es fundamental”, se lee en un parte institucional del NWS difundido desde Missoula, en Montana

Por su parte, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) instó a quienes transiten por rutas o residan en zonas rurales a localizar refugios cercanos, mantener informados a sus familiares sobre la ubicación y evitar quedar atrapados por las condiciones extremas.

Ante posibles cortes de energía, recomendaron recurrir a sistemas de calefacción alternativos y asegurar una ventilación constante en espacios cerrados para reducir el riesgo de intoxicaciones.