Investigan «extrañas circunstancias» en las que murió una abuela dentro de un jacuzzi en Nueva Jersey

A una mujer mayor, de 66 años de edad, la encontraron sin vida en un jacuzzi ubicado en una vivienda unifamiliar en Montague, en Nueva Jersey (EEUU), lo que ha desencadenado una investigación policial para esclarecer las «extrañas circunstancias» de su fallecimiento.

De acuerdo con la información citada por Daily News y otros medios locales, el hallazgo en el jacuzzi ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana de este martes, 26 de agosto, según informó la Fiscalía del condado de Sussex.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, había sido vista con vida la noche anterior. La situación, ante lo compleja, plantea interrogantes sobre lo sucedido en las horas previas.

Las autoridades indicaron que la mujer parecía haberse ahogado en el jacuzzi, aunque no se encontraron señales inmediatas de actividad criminal en el lugar.

Lo cierto, es que la residencia, ubicada en la cuadra 100 de River Road, se convirtió en el epicentro de una investigación que ahora depende de los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. Mientras tanto, la comunidad local permanece en estado de conmoción ante el inesperado desenlace.

¿CUÁLES SON LAS HIPÓTESIS?

Lo primero a tomar en cuenta, es que este tipo de incidentes ha sido objeto de advertencias por parte de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EEUU, que ha alertado sobre los riesgos de utilizar jacuzzis con temperaturas superiores a la corporal.

Muchas veces han explicado, que el calor excesivo puede inducir somnolencia, pérdida de conciencia y, en casos extremos, ahogamiento.

Aunque estas recomendaciones son ampliamente difundidas, su cumplimiento sigue siendo un desafío en entornos residenciales.

Además, expertos en salud han señalado que el consumo de alcohol en ambientes como saunas o jacuzzis puede aumentar significativamente el riesgo de complicaciones médicas. Esto incluye hipotensión, arritmias y muerte súbita, especialmente en personas con afecciones cardíacas preexistentes.

Hasta el momento, no se ha confirmado si alguno de estos factores estuvo presente en el caso de Montague. Sin embargo, forman parte del marco de análisis de los investigadores.