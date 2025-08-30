EEUU

Investigan «extrañas circunstancias» en las que murió una abuela dentro de un jacuzzi en Nueva Jersey

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
A una mujer mayor, de 66 años de edad, la encontraron sin vida en un jacuzzi ubicado en una vivienda unifamiliar en Montague, en Nueva Jersey (EEUU), lo que ha desencadenado una investigación policial para esclarecer las "extrañas circunstancias" de su fallecimiento.  
Referencial

A una mujer mayor, de 66 años de edad, la encontraron sin vida en un jacuzzi ubicado en una vivienda unifamiliar en Montague, en Nueva Jersey (EEUU), lo que ha desencadenado una investigación policial para esclarecer las «extrañas circunstancias» de su fallecimiento.  

Tabla de Contenido

De acuerdo con la información citada por Daily News y otros medios locales, el hallazgo en el jacuzzi ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana de este martes, 26 de agosto, según informó la Fiscalía del condado de Sussex.  

Leer Más

TikTok al borde del abismo: Corte Suprema de EEUU avaló posible prohibición
Multan empresa de saneamiento por emplear a niños, limpiaban plantas de procesamiento de carne
«Si yo fuera presidenta de Venezuela, fuera peor que Trump»: El video viral de la actriz Carolina Tejera que está dando de qué hablar

LEA TAMBIÉN: DESGARRADORA ESCENA: 21 PERROS FUERON HALLADOS MUERTOS EN UN CENTRO DE ALOJAMIENTO, NO TENÍAN AGUA NI VENTILACIÓN

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, había sido vista con vida la noche anterior. La situación, ante lo compleja, plantea interrogantes sobre lo sucedido en las horas previas. 

Las autoridades indicaron que la mujer parecía haberse ahogado en el jacuzzi, aunque no se encontraron señales inmediatas de actividad criminal en el lugar.  

Lo cierto, es que la residencia, ubicada en la cuadra 100 de River Road, se convirtió en el epicentro de una investigación que ahora depende de los resultados de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte. Mientras tanto, la comunidad local permanece en estado de conmoción ante el inesperado desenlace. 

Los investigadores afirman que la víctima fue encontrada el martes en esta casa. Está ubicada en la cuadra 100 de River Road en Montague /Daily News.

¿CUÁLES SON LAS HIPÓTESIS?  

Lo primero a tomar en cuenta, es que este tipo de incidentes ha sido objeto de advertencias por parte de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EEUU, que ha alertado sobre los riesgos de utilizar jacuzzis con temperaturas superiores a la corporal.  

Muchas veces han explicado, que el calor excesivo puede inducir somnolencia, pérdida de conciencia y, en casos extremos, ahogamiento.  

Aunque estas recomendaciones son ampliamente difundidas, su cumplimiento sigue siendo un desafío en entornos residenciales. 

Además, expertos en salud han señalado que el consumo de alcohol en ambientes como saunas o jacuzzis puede aumentar significativamente el riesgo de complicaciones médicas. Esto incluye hipotensión, arritmias y muerte súbita, especialmente en personas con afecciones cardíacas preexistentes.  

Hasta el momento, no se ha confirmado si alguno de estos factores estuvo presente en el caso de Montague. Sin embargo, forman parte del marco de análisis de los investigadores.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

VIDEO VIRAL: El temerario trabajador bajó por una guaya del puente sobre el Lago de Maracaibo
VIDEO VIRAL: El temerario trabajador que bajó por una guaya del puente sobre el Lago de Maracaibo
Tendencias
Stephen Miller, subdirector del Gabinete de Políticas de la Casa Blanca, confirmó este viernes, 29 de agosto, que la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, está decidido a desmantelar las principales organizaciones del narcotráfico que operan en América Latina, incluyendo aquellas vinculadas con Nicolás Maduro, en Venezuela.  
Trump «está determinado» a desmantelar bandas de narcotráfico, las revelaciones del subdirector de Gabinete de la Casa Blanca
EEUU
Texas ha aprobado la controvertida SB 17, una ley que prohíbe a ciudadanos y empresas de China, Irán, Corea del Norte y Rusia comprar o alquilar propiedades en el estado.  
Ley SB 17: Texas prohibió comprar o alquilar propiedades a ciudadanos de estos países
EEUU