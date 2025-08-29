Desgarradora escena: 21 perros fueron hallados muertos en un centro de alojamiento, no tenían agua ni ventilación

Una escena desgarradora sacudió a la comunidad de Argyle, al norte de Albany, en Nueva York (EEUU), cuando las autoridades encontraron los cuerpos sin vida de 21 perros en el centro de alojamiento canino “Anastasia’s Acres”.

El hallazgo, ocurrido el domingo, reveló condiciones extremas de abandono: los animales murieron por falta de agua y ventilación adecuada, según confirmó la Oficina del Alguacil del condado Washington.

Los responsables del establecimiento, Anastasia y Robert Palulis, enfrentan ahora 22 cargos por delitos menores bajo el Artículo 353 de la Ley de Agricultura y Mercados de Nueva York.

Esta legislación contempla sanciones por tortura, lesiones y negligencia hacia animales, incluyendo la omisión de proporcionar alimento y condiciones básicas de supervivencia.

La pareja, de 38 y 48 años respectivamente, será procesada en el tribunal municipal, mientras el refugio permanece cerrado hasta nuevo aviso.

LAS VOCES DE LAS VÍCTIMAS

Entre las víctimas se encontraba Piglet. Se trata de una perrita de tres años que había sido dejada en el refugio por la familia Elmore para pasar el fin de semana.

Hannah, una niña de 12 años, relató entre lágrimas cómo recibió la noticia justo antes de recoger a su mascota. “Me derrumbé de inmediato”, dijo a medios locales.

“Mi papá dijo que tenía algo que ver con el aire acondicionado, pero no obtuvimos mucha información al respecto”, dijo Hannah a la cadena local WRGB, afiliada de CBS News.

Lo que se precisó, es que Piglet debía permanecer en las instalaciones durante dos noches. La familia la dejó el viernes antes de salir de viaje por el fin de semana.

Sin embargo, el domingo, poco antes de que fueran a recogerla, el papá de Hannah recibió una llamada con la noticia sobre la muerte del animal.

Por su parte, la familia Brown declaró a News10, afiliada de ABC en Albany, que pagaron la tarifa adicional para obtener fotos diarias de su perro Rex, de ocho meses, durante su ausencia del fin de semana.

Les enviaron una foto el sábado 23 de agosto, pero no la recibieron al día siguiente. Luego, se enteraron que Rex estaba entre los perros fallecidos.

«Se suponía que me enviaría fotos el domingo, pero no lo hizo y presentí que algo andaba mal», declaró Leah Brown al medio. «Lo queríamos como a nuestro hijo. Siempre estaba jugando y nadando en su piscina», lamentó.

SOBRE EL CENTRO CANINO

El centro es operado por la familia Palulis en una propiedad de 1,2 hectáreas. Está activo desde el 2020, según su sitio web. Vale destacar, que el mismo estuvo inactivo por mantenimiento el 26 de agosto, pero USA Today pudo acceder a una versión guardada en julio a través de Internet Archive.

En concreto, en el centro se ofrece alojamiento para mascotas, guardería, adiestramiento, peluquería canina y otros servicios.

Las tarifas de alojamiento nocturno oscilan entre $45 y $55 por noche, con extras como paseos por el bosque y fotos diarias enviadas a los dueños, según el mismo sitio web.

Los perros pasaban su tiempo en zonas valladas y vigiladas por cámaras. Y, supuestamente, dormían en una acogedora cabaña con calefacción y aire acondicionado.