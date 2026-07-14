Intentó escapar de agentes del ICE y murió atropellado: es el tercer fallecido en una semana

Un migrante murió atropellado este martes, 14 de julio, en San Agustín, en el noreste de Florida (EEUU), tras intentar escapar de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante un operativo.

Se trata del tercer fallecimiento de un migrante en una semana vinculado a acciones de ICE, de acuerdo con datos suministrados por el Miami Herald.

De acuerdo con el diario estadounidense, el hombre intentó escapar a pie y fue embestido por un camión en una carretera cercana, donde murió a causa de las heridas que sufrió.

Las autoridades no han divulgado la identidad del migrante, ni su situación migratoria.

El caso ocurre en medio del creciente escrutinio sobre las tácticas de ICE, que llevaron a la agencia federal a anunciar este martes la suspensión temporal de los controles de tráfico.

De acuerdo con Telemundo, la nueva directriz se emitió tras la muerte de dos migrantes latinos a manos de agentes migratorios: Lorenzo Salgado Araujo, en Texas, y Joan Sebastián Guerrero, en Maine.

Los dos hombres murieron por disparos de agentes de ICE cuando conducían. El mexicano Salgado Araujo, padre de tres hijos, el 7 de julio en Houston, y el colombiano Guerrero, de 26, este lunes en Biddeford (Maine).

Ambos casos provocaron protestas y denuncias de grupos humanitarios que rechazan las tácticas de ICE.

PROTESTA DE MÉXICO

A raíz del caso de Salgado Araujo, el gobierno mexicano solicitó al alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Volker Türk, que recabara información sobre la muerte de 17 mexicanos en Estados Unidos, con el fin de evaluar si esos hechos son compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Más allá de las demandas presentadas ante el Departamento de Justicia estadounidense, el canciller mexicano llevó el asunto ante la ONU para que, si lo estima pertinente, emita las recomendaciones que correspondan y remita el caso a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, según informó la Cancillería en un comunicado.