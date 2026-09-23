INSÓLITO: Se hizo pasar por agente de ICE y amenazó a un venezolano para pedirle dinero y comida gratis en Miami

Un hombre acusado de hacerse pasar por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) amenazó con golpear con una pistola al hijo de un venezolano dueño de un camión de comida en Miami-Dade.

De acuerdo con el Nuevo Herald, el incidente se registró luego de que el comerciante se negara a pagarle dinero a cambio de protección migratoria, según una denuncia penal federal presentada recientemente.

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Jonathan Christian González Reyes, de 45 años, ciudadano colombiano residente en Miami, enfrenta cargos por hacerse pasar falsamente por un agente federal.

De acuerdo con las autoridades, utilizó una placa, un arma de fuego y un vehículo equipado con luces y sirenas similares a las de la policía para convencer al operador del camión de comida de que trabajaba para ICE.

La víctima, identificada en los documentos judiciales solo por sus iniciales, es un residente permanente legal venezolano que opera el negocio junto con su hijo, según una declaración jurada presentada por un agente especial supervisor de ICE.

UN PATRÓN QUE SE REPETÍA

Según la denuncia, González Reyes había acudido en más de una ocasión al camión de comida, donde llegó a colocar una pistola sobre una mesa mientras exigía comida gratis.

Esos encuentros antecedieron al episodio, que finalmente derivó en el cargo federal.

Ese enfrentamiento ocurrió a las 11:14 p. m. del pasado 8 de julio y quedó registrado por cámaras de vigilancia, se indica en la denuncia.

Lo que se detalló, es que González Reyes condujo cerca del camión de comida e hizo sonar una bocina de aire similar a las utilizadas por la policía.

Además, los investigadores señalaron que el interior de su vehículo estaba iluminado con luces azules parecidas a las de las fuerzas del orden.

Luego estacionó y se acercó al venezolano con un arma enfundada, una radio y una placa visibles en la cintura, de acuerdo con la declaración jurada.

PASÓ A LA EXTORSIÓN

Los investigadores apuntaron que la propuesta de González Reyes rápidamente giró hacia el dinero y ofreció asistencia con asuntos migratorios, si el operador del camión de comida «lo ayudaba a él a cambio».

La víctima entendió que se trataba de un intercambio de «dinero por protección». De hecho, González Reyes argumentó que otra persona ya le había pagado $10.000 previamente para resolverle problemas migratorios.

Cuando el comerciante no accedió a la exigencia, el encuentro se tornó amenazante.

González Reyes amenazó con colocar drogas dentro del camión de comida para forzar el cierre del negocio y, luego, desenfundó su arma y amenazó con golpear con ella al hijo del venezolano.

Sin embargo, González Reyes regresó entonces a su vehículo y se marchó con la sirena de estilo policial activada.

Durante una entrevista realizada el pasado 18 de septiembre con investigadores del Departamento de Seguridad Nacional, el venezolano dijo que González Reyes lo había visitado anteriormente unas ocho o nueve veces.

Dos días antes, según la Policía, el falso agente de ICE terminó detenido durante una parada de tránsito sin mayor resistencia.