Insólito caso: Un perro disparó a una mujer con una escopeta y vivió para contarlo todo

Un insólito incidente que se registró en la ciudad de Scottsbluff, en Nebraska (EEUU), dejó a una mujer herida luego de que un perro disparara accidentalmente una escopeta dentro de un vehículo, en un caso que rápidamente se volvió viral por lo increíble del suceso.

De acuerdo con medios locales, la policía respondió a los informes de disparos en una tienda en la mencionada ciudad y descubrió que el culpable era un perro.

Lo que se detalló, es que al llegar los funcionarios, encontraron un camión con daños por explosión en una de sus puertas y una mujer que había sido alcanzada en el brazo por el disparo de la escopeta.

Asimismo, se precisó que la víctima fue trasladada al hospital de inmediato, aunque no resultó gravemente herida y vivió para contarlo porque, afortunadamente, fue un perdigón lo que impactó en su brazo.

Sin embargo, se aclaró que la fuerza de la detonación perforó primero el metal de la puerta del camión. Gracias a ello, el blindaje de la carrocería absorbió la mayor parte del impacto, y la fuerza del perdigón se vio reducida cuando llegó a la víctima, quien caminaba de forma casual por la acera.

¿CÓMO PUDO EL PERRO DISPARAR LA ESCOPETA?

La investigación reveló que la detonación ocurrió cuando el vehículo estaba detenido frente a la tienda y el animal, al moverse de forma agitada dentro del asiento trasero, habría provocado accidentalmente que se accionara.

El propietario del perro podría enfrentar ahora serias consecuencias legales, ya que en el estado de Nebraska está prohibido transportar una escopeta cargada dentro de cualquier tipo de vehículo.

Esta normativa busca, precisamente, prevenir accidentes derivados de negligencias o descuidos como el ocurrido en este caso.