VIDEO: El ‘extravagante y tenso’ momento que protagonizó secretario de Salud de EEUU con dos serpientes que capturó con sus manos

Un momento verdaderamente tenso que protagonizó el actual secretario de Salud de EEUU, Robert F. Kennedy Jr., con dos serpientes que capturó con sus propias manos. Todo quedó grabado y el material terminó viralizándose en las redes sociales.

En la grabación, de 49 segundos, se ve a Kennedy Jr., vestido con camisa y corbata y descalzo, atrapando a las serpientes en una esquina del patio de la residencia en Florida de Mehmet Oz, exfigura televisiva y actual administrador de los programas públicos de salud Medicare y Medicaid.

Entre risas, Kennedy Jr. las sujeta por la cola con la mano derecha, mientras los animales intentan liberarse. En un momento, una de ellas se retuerce y le muerde la mano izquierda, sin causarle heridas de consideración.

Aunque no se ve en la imagen, se oye a la esposa del secretario, Cheryl Hines, advirtiéndole que tenga cuidado, mientras Oz comentó que las serpientes estaban en proceso de apareamiento antes de ser capturadas.

Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz’s patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026

¿QUÉ SE SABE DE ESTAS SERPIENTES?

Lo que se precisó, es que las serpientes son dos ejemplares de corredora negra del sur. Se trata de una subespecie no venenosa, común en el sureste de Estados Unidos y conocida por su agilidad.

Pero este no es el único episodio llamativo relacionado con animales protagonizado por Kennedy, sobrino del presidente John F. Kennedy, asesinado en 1963.

De hecho, el más conocido lo contó él mismo y ocurrió en 2014, cuando recogió el cadáver de un osezno que encontró en una carretera, lo metió en su furgoneta –dijo– con la intención de comerlo más tarde, pero terminó dejándolo en Central Park, en Nueva York.

Para simular que había sido un atropello, incluso confensó que colocó una bicicleta sobre el cuerpo del animal.

Además, según el relato de su hija, en la década de 1990 el secretario de Salud habría utilizado una motosierra para decapitar el cadáver de una ballena varada cerca del complejo familiar en Massachusetts. Luego, se llevó la cabeza en un viaje, en furgoneta, hasta Nueva York.