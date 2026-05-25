Inesperado impacto del fenómeno «Súper El Niño»: lo que pronostican para la próxima temporada de huracanes

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) publicó su pronóstico oficial para la temporada de huracanes del Atlántico 2026, la cual se verá influenciada por el fenómeno «Súper El Niño».

Según la agencia, este año podrían formarse entre ocho y 14 tormentas con nombre, de las cuales entre tres y seis se convertirían en huracanes.

Además, entre uno y tres alcanzarían categoría mayor; es decir, categoría tres o superior en la escala Saffir-Simpson.

Se trata de un panorama que representa una disminución notable frente a una temporada promedio en el Atlántico, que normalmente registra 14 tormentas con nombre, siete huracanes y tres huracanes mayores.

¿POR QUÉ ESTA DISMINUCIÓN?

Los expertos atribuyeron esta reducción principalmente al fortalecimiento del fenómeno climático conocido como «El Niño», el cual ya comienza a modificar las condiciones atmosféricas sobre el océano Atlántico.

Lo que se detalló, es que el fenómeno de «El Niño» tendría un impacto especialmente significativo en la Región Principal de Desarrollo (MDR), una amplia franja del océano que se extiende entre África occidental y el Caribe.

Esta zona es reconocida por ser el punto de formación de numerosos huracanes, que luego afectan a Norteamérica y Centroamérica.

El pronóstico coincide con las estimaciones publicadas previamente por la Universidad de Colorado (CSU, por sus siglas en inglés), institución pionera en pronósticos tempranos de huracanes desde 1984. En abril, la universidad proyectó 13 tormentas con nombre, seis huracanes y dos huracanes mayores para este año.

De ser así, sería la menor cantidad de tormentas pronosticadas por CSU desde 2019.

Vale recordar, que los investigadores explicaron que un «Súper El Niño» podría convertirse en el factor dominante durante la temporada ciclónica 2026.

ADVERTENCIA PARA ESTADOS UNIDOS

Sin embargo, los especialistas advirtieron que una temporada «más tranquila» no significa ausencia de peligro.

Algunos señalaron que podrían desarrollarse sistemas tropicales denominados «homegrown», es decir, tormentas que nacen cerca de las costas del Golfo de México y el sureste de Estados Unidos.

Estos sistemas suelen desarrollarse en la primera mitad de la temporada y, aunque por lo general son menos intensos y de menor duración que los huracanes del Atlántico central, mantienen un alto nivel de riesgo debido a su formación cercana a zonas costeras.