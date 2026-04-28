Inesperada muerte de venezolano conmueve a comunidad migrante: dejó cinco hijos huérfanos

Un migrante venezolano de 37 años, identificado como Kendris de Jesús Puche García, murió de un infarto fulminante mientras trabajaba como jardinero en la ciudad de Lehi, en Utah (EEUU), dejando huérfanos a cinco hijos que dependían totalmente de él.

El hecho ocurrió este lunes, 27 de abril, según informó Utahzolanos a través de sus redes sociales.

Lo que se detalló, es que Puche, conocido cariñosamente como «Chichí», llevaba tres años en Estados Unidos, donde se había dedicado a labores de jardinería para sostener a su familia en Venezuela.

Como era de esperarse, su muerte repentina generó conmoción entre amigos, compañeros de trabajo y la comunidad migrante venezolana que lo conoció durante su estancia en el país norteamericano.

EL PRINCIPAL SUSTENTO ECONÓMICO

Originario de Encontrados, en el estado Zulia, Kendris era el principal sustento económico de sus cinco hijos, quienes quedaron desprotegidos tras su inesperada partida.

Además, asumía la responsabilidad de apoyar a su madre y tía con condiciones especiales, lo que aumentaba el peso de su rol como proveedor familiar.

Su hermana Alicia relató a dicha fuente entre lágrimas el impacto de la pérdida y describió a Kendris como un hombre alegre, trabajador y profundamente comprometido con su familia.

«Él era el sostén de su casa», afirmó, luego de destacar que sus sobrinos habían crecido bajo el cuidado y esfuerzo constante de su hermano, quien emigró buscando mejores oportunidades.

La familia aseguró que el jardinero no presentaba antecedentes médicos y, señalaron, que su actividad física diaria hacía todavía más inesperada la tragedia.

«Sus amigos también se comunicaron con nosotros para manifestar la urgencia de apoyo económico para poder darle un funeral digno al joven emigrante», acotó.

Ante la difícil situación económica, se informó que han iniciado una campaña de recaudación de fondos para cubrir los servicios funerarios y brindar apoyo a sus hijos y madre en Venezuela.