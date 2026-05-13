Indignante caso: Venezolana embarazada perdió su bebé mientras estaba detenida por ICE, tardaron horas en llevarla a un hospital

La comunidad migrante en los Estados Unidos está conmocionada luego de que una mujer venezolana fue detenida por organismos migratorios en Dallas y perdiera su embarazo mientras se encontraba tras las rejas.

Su esposo, Gilbert Jesús Vicent, denunció que hubo retrasos en la atención médica e información contradictoria sobre su diagnóstico. De igual forma, esto tuvo un fuerte impacto emocional para Darisbell Paola Quintero.

De acuerdo con declaraciones recogidas por N+ Univision, su familia relató que comenzó a presentar sangrado y, presuntamente, pasaron horas antes de que la trasladaran a un hospital.

Al igual que como ocurre con muchos migrantes, su esposo explicó que la detención de su pareja ocurrió cuando acudió a una audiencia de rutina con autoridades del ICE. En ese momento, explicó que ella no sabía que estaba embarazada.

«Le preguntaron: ‘¿Tú estás embarazada?’ y ella dijo que no», relató Gilbert. No obstante, días después confirmaron que estaba embarazada y entonces empezó a tomar vitaminas prenatales.

“Ella anhelaba muchísimo ser mamá, ella estaba muy contenta porque llevaba dos años buscando su bebé”, expresó Paola Ocampo Diosa, amiga de Darisbell.

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RETRASOS PARA ATENDERLA

El 6 de mayo, Darisbell llamó desesperada a su esposo desde el centro de detención para avisarle que estaba sangrando. Aunque ella reportó a los custodios la emergencia, habrían transcurrido varias horas antes de que la trasladaran a un hospital.

«Le avisó como a las 6:00 de la tarde y se la llevaron como a las 9:00 de la noche para el hospital, pero llegaron a las 12:00 a.m. Mira todo el tiempo que pasó», denunció su esposo.

Una vez en el centro médico, un funcionario le dio una información desconcertante. “El oficial le dice: ‘Tú no estás embarazada’”, afirmó Gilbert.

No obstante, pocos minutos después el personal médico confirmó que había estado embarazada y que había sufrido una pérdida gestacional de aproximadamente ocho semanas.

«Va la psicóloga, psiquiatra y le dice: ‘¿Cómo te sientes con tu pérdida de embarazo?’ y ella le dice: ‘¿Cómo así?, el de ICE me dijo que yo no estaba embarazada’», relató.

En este sentido, su esposo aseguró que esta pérdida la afectó severamente. «Ella está mal de una manera que no te puedo explicar, hasta pensando en quitarse la vida, cuando ella no es de eso… es una locura», expresó.

Por lo cual, la familia está pidiendo justicia y su liberación. Hasta ahora las autoridades migratorias no se han pronunciado al respecto sobre las demandas de la familia de la víctima.