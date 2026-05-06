EN VIDEO: Recordada actriz de la novela mexicana «Vivan los niños» se hizo viral por imitar famosas frases venezolanas

La actriz mexicana, Natalia Juárez, recordada por su papel de Simoneta en la telenovela infantil «Vivan los Niños», se ha hecho viral en las últimas horas por la forma en la que puede imitar el acento y las frases de su novio venezolano.

«¿Qué más chamo cómo está la vaina? Fiiino», dijo en una de las frases, mientras que en otra añade: «Naguará 149 pesos el kilo de uvas» o «coñ.. chamo no se te antoja un batido de lechosa».

Asimismo, hizo referencia al choque de cultura y lenguaje con la frase: «Esto no es plátano, esto es cambur» o «¿Amor no se te antoja un perico? No joda chamo, un perico pero con arepa».

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Juárez está comprometida con el empresario y streamer venezolano, Michele Libretti, conocido en las redes como «Mic», un creador de contenido que vive en México desde hace tiempo.

En las redes sociales de ella se puede ver como gran parte de su contenido está basado en el humor de pareja.

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Entre los comentarios del video destaca el de Arianny Tenorio, la influencer venezolana novia de Luisito Comunica: «Naguaraaaaa jajajaja», comentó.

Mientras tanto, otros usuarios hicieron comentarios al estilo: «Denle la nacionalidad» y «Simoneta veneka si existe».