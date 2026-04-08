Indignación en EEUU: Hombre que asesinó a joven ucraniana en un tren «sufre de esquizofrenia», suspendieron el juicio

El proceso judicial contra Decarlos Brown Jr., acusado del asesinato de la refugiada ucraniana Iryna Zarutska dentro de un tren ligero en Charlotte (EEUU), quedó temporalmente detenido luego de que un informe psiquiátrico concluyera que el acusado no es competente para ser juzgado.

La evaluación, realizada en diciembre en el Hospital Regional Central, determinó que Brown carece de la capacidad mental necesaria para continuar con el proceso estatal, según una moción presentada este martes, 7 de abril.

Los resultados de la evaluación permanecieron sellados durante meses y solo salieron a la luz con la presentación de la moción.

Ahora, un juez deberá decidir si acepta las conclusiones del informe, lo que podría retrasar el caso hasta que el tribunal considere que la capacidad del acusado ha sido restablecida.

En Carolina del Norte, este proceso suele extenderse debido a la limitada disponibilidad de camas en centros psiquiátricos estatales, donde los acusados pueden esperar un año o más para recibir tratamiento.

La defensa pública de Brown argumentó que la audiencia requerida para evaluar su capacidad no puede realizarse, mientras él permanezca bajo custodia federal.

Además, sostuvo que el tribunal estatal no tiene autoridad para ordenar su restauración de capacidad, mientras el acusado esté detenido por el gobierno federal.

Brown se encuentra recluido en Chicago desde octubre, cuando un gran jurado federal lo acusó de violencia contra un sistema de transporte público, que resultó en la muerte de una persona.

UN CASO QUE CONMOCIONA AL MUNDO

El caso ha generado amplia atención nacional y hasta mundial debido a la brutalidad del ataque ocurrido a finales de agosto y antecedentes del acusado.

Brown, de 35 años, cuya madre declaró al New York Post que padece esquizofrenia, fue arrestado al menos 14 veces en Carolina del Norte por delitos que van desde agresión y posesión de armas de fuego hasta robo con agravantes, que se remontan a 2007.

En el momento del crimen, se encontraba en libertad bajo una promesa escrita de comparecencia ante el tribunal. Esto, tras haber realizado una llamada falsa al 911 semanas antes.

La víctima, Iryna Zarutska, de 23 años, era una refugiada ucraniana. De acuerdo con diversos medios, el viernes 22 de agosto de 2025, subió al CATS Blue Line. Luego se sentó en un asiento de pasillo delante de Decarlos Brown.

Las imágenes de video muestran que ella llevaba audífonos y que los dos no interactuaron. El tren se dirigía en ese momento a la estación East/West Boulevard y había muchos pasajeros a bordo.

Durante el viaje, Brown, sin motivo aparente, sacó un cuchillo y apuñaló a Zarutska hasta matarla.

Después del ataque, el vídeo muestra a Brown caminando hacia el otro extremo del tren y quitándose la sudadera con capucha.

El tren se detuvo unos dos minutos más tarde y Brown fue arrestado inmediatamente por la policía de Charlotte tras bajar a la plataforma.