Gobierno de Trump autorizó breve apertura petrolera de Cuba, pero sancionó a más funcionarios

La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, autorizó este lunes, 18 de mayo, una breve apertura petrolera hacia Cuba mientras que lanzó una nueva y amplia ronda de sanciones contra altos funcionarios del régimen, intensificando una confrontación que ya se encuentra en su punto más crítico en décadas.

En concreto, Estados Unidos anunció sanciones del Departamento del Tesoro contra figuras clave del aparato estatal cubano, entre ellas la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, y el titular de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

También fueron incluidos el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Esteban Lazo Hernández; el director de la Policía Nacional, Óscar Alejandro Callejas Valcarce; y Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

La designación se extendió a la Dirección Nacional de Inteligencia, que se suma a otras entidades previamente sancionadas como el Ministerio del Interior.

Las medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) implican el bloqueo total de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, así como la prohibición de cualquier transacción comercial o financiera con los sancionados.

ACUSACIÓN CONTRA RAÚL CASTRO

La ofensiva coincide con reportes de prensa que anticipan que el Departamento de Justicia presentará el viernes una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de avionetas de una organización del exilio en 1996, cuando era ministro de Defensa.

Vale recordar, que en medio de estas crecientes tensiones, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó la semana pasada a La Habana para mantener reuniones con altos funcionarios del Gobierno cubano.

En tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayó este mismo lunes que su país tiene «el derecho absoluto y legítimo a defenderse» después de informaciones de prensa que apuntan a que La Habana adquirió 300 drones militares de Rusia e Irán.

LISTA DE SANCIONADOS

Juan Esteban Lazo Hernández, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular

Mayra Arevich Marín, Ministra de Comunicaciones

Vicente de la O Levy, Ministro de Energía y Minas

Rosabel Gamón Verde, Ministra de Justicia

José Miguel Gómez del Vallín, Jefe de la Contrainteligencia Militar (CIM) del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Roberto Tomás Morales Ojeda, Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

Joaquín Quintas Solá, Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias

Eugenio Armando Rabilero Aguilera, Jefe del Ejército Oriental

Raúl Villar Kessell, Jefe del Ejército Central

Oscar Alejandro Callejas Valcarce, Jefe de la Dirección Política del MININT

Eddy Manuel Sierra Arias, Jefe Dirección General de la PNR

APERTURA PETROLERA

La OFAC emitió una Licencia General relacionada con transacciones vinculadas al petróleo ruso. Con esta se autoriza temporalmente, hasta el 17 de junio de 2026, ciertas transacciones necesarias para la venta, entrega o descarga de petróleo crudo y productos derivados de origen ruso cargados en embarcaciones antes del 17 de abril de 2026.

La autorización aplica incluso para embarcaciones bloqueadas bajo distintos programas de sanciones relacionados con Rusia e Irán, aunque establece restricciones específicas.

La OFAC aclaró que la licencia no autoriza transacciones vinculadas con personas o entidades de Cuba, Irán, Corea del Norte o regiones sancionadas de Ucrania, ni operaciones prohibidas por otras regulaciones federales.