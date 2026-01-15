EEUU

"Impuesto al pecado": La polémica propuesta de candidato a gobernador de Florida contra modelos de OnlyFans

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
James Fishback, aspirante republicano a gobernador de Florida / Archivo

La campaña para la gobernación de Florida (EEUU) entró en una nueva polémica luego de que James Fishback, aspirante republicano de 31 años, propusiera crear un «impuesto al pecado» del 50 % dirigido específicamente a modelos de OnlyFans que residan en el estado.  

La iniciativa apunta directamente a Miami, considerada la capital estadounidense de la plataforma por concentrar la mayor proporción de creadores del país.  

Fishback defendió su propuesta durante una entrevista en el pódcast NXR, donde aseguró que el objetivo es desincentivar lo que calificó como un comportamiento dañino. 

«Si eres modelo de OnlyFans y resides en Florida, prepárate para pagar 50 % de tus ingresos al estado. Se llama un impuesto al pecado porque es un pecado, número uno. Pero el propósito del impuesto al pecado, en economía, es desincentivar y desalentar un comportamiento», declaró Fishback, citado por la agencia de noticias EFE.  

«Como gobernador de Florida, no quiero que mujeres jóvenes, que de otra manera serían madres criando familias, teniendo hijos, estén vendiendo en línea sus cuerpos a hombres enfermos», explicó el empresario, hijo de una colombiana y un estadounidense. 

Fishback, director de la firma de inversión Azoria Partners, aseguró que la medida podría generar «cientos de millones de dólares» al año y, al mismo tiempo, reducir la participación de jóvenes en la plataforma.  

El aspirante sostuvo que su intención es evitar que mujeres que “podrían estar formando familias” recurran a la venta de contenido en línea, una declaración que ha generado fuertes reacciones tanto dentro como fuera de la industria del entretenimiento para adultos. 

La propuesta de Fishback ha recibido críticas de modelos en Florida / Archivo

¿CUÁL SERÍA EL IMPACTO DE LA MEDIDA?  

El impacto de un impuesto de este tipo sería especialmente significativo en Miami, donde existen 1.110 creadores de OnlyFans por cada 100.000 habitantes, según datos de Madhouse Labs.  

La ciudad también figura entre las que más gastan en la plataforma a nivel mundial, con más de 374.000 dólares por cada 10.000 residentes en 2025, mientras que Orlando ocupa el segundo lugar en Estados Unidos con un gasto mayor.  

En total, el país destinó más de 2.637 millones de dólares a OnlyFans en 2025, de acuerdo con el sitio especializado Only Guider. 

CRÍTICAS  

La propuesta no tardó en recibir críticas de modelos y creadores de contenido en Florida. Entre ellas, Sophie Rain —quien reportó ingresos de 43 millones de dólares en 2024, su primer año en la plataforma— advirtió que una medida así solo los empujaría a marcharse fuera del estado.  

«Florida es la central de OnlyFans. Solo vas a empujarlos (a los creadores) fuera del estado, ¿y entonces qué? Fishback está yendo detrás de un grupo de personas que trabaja muy duro por su dinero», comentó la mujer de 21 años a la revista People. 

