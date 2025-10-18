EEUU

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
IMPACTANTE VIDEO: Inmenso silo de granos de soya se derrumbó e hizo correr a decenas de personas
Foto: Capturas de video

Un inmenso silo de granos de soya se derrumbó el pasado miércoles en el condado de Iroquois, Illinois, obligando a correr a decenas de personas presentes en el lugar en el momento del inesperado colapso.

El siniestro, que quedó registrado en video se reportó en la localidad de Martinton, una comunidad de unos 300 habitantes ubicada a unos 32 kilómetros al sureste de Kankakee.

Las imágenes captadas por el Departamento de Bomberos de Watseka mostraron como el silo de concreto cedió en cuestión de segundos, provocando una avalancha de granos que soltaron chispas y derribaron cableado eléctrico.

La Cooperativa Agrícola Donovan, que opera las instalaciones, informó que los empleados notaron que el mencionado silo presentaba signos de deterioro, según informó WAND-TV, afiliada de la cadena NBC en Decatur.

Los empleados alertaron a unos paramédicos que habían acudido al lugar por una llamada no relacionada con el trágico inicdente.

MIEMBRO DE LA COOPERATIVA ALERTÓ SOBRE EL COLAPSO

Uno de los miembros del equipo de la cooperativa «notó un bulto de concreto y barras de refuerzo que comenzaba a formarse en el lado norte del silo», dijo la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Iroquois en un comunicado de prensa.

A su vez, los paramédicos en el lugar notificaron al jefe de bomberos, quien solicitó ayuda de varios departamentos para atender el siniestro.

Los bomberos habían evacuado el área unos minutos antes y estaban planeando trasladar el contenido (30.000 bushels de soja cosechada) a un silo diferente.

LEA TAMBIÉN: EN VIDEO: BARANDA DE GRADAS COLAPSÓ DURANTE UN PARTIDO DE FÚTBOL ESCOLAR, HUBO AL MENOS CINCO HERIDOS

«Creemos que al mover los granos, por la vibración y demás, el silo se agrietó un poco más», dijo el jefe de bomberos de Martinton, Jeffery Meyer. «Así que empezamos a mover al personal de vuelta. En cuestión de minutos, se derrumbó», agregó.

Afortunadamente todos lograron salir del área afectada justo a tiempo, por lo que no se reportaron lesionados.

«Dios nos protegió, y nadie resultó herido», dijo el teniente Bruce Lane, del Departamento de Bomberos de Papineau. «Todo se acomodó y se está mitigando», añadió.

Por su parte, los ingenieros estructurales evaluarán el colapso y examinarán la integridad estructural de los silos circundantes en la propiedad, según informó WAND.

