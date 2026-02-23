El brutal asesinato de un venezolano que intentó comprar un carro por Marketplace en EEUU

Los venezolanos en Estados Unidos enfrentan un nuevo episodio de dolor tras la muerte de Alexander Sánchez‑Montilla, de 41 años, quien terminó asesinado durante una venta de un carro acordada a través de Facebook Marketplace en Nashville, Tennessee.

Según informó el Departamento de Policía Metropolitana (MNPD, por sus siglas en inglés), el venezolano recibió disparos en las piernas mientras intentaba comprar el carro en una vivienda ubicada en Winton Drive.

Lo que se precisó, es que aunque fue trasladado de urgencia a un hospital, no logró sobrevivir a las heridas.

Las autoridades señalaron que el hecho parece estar vinculado directamente con la negociación fallida del automóvil, aunque por ahora no se ha identificado a ningún sospechoso.

Asimismo, la policía también aclaró que la casa donde ocurrió el tiroteo no estaba abandonada, un detalle que amplía las interrogantes sobre lo que realmente ocurrió en el interior del inmueble.

De momento, los investigadores continúan recopilando evidencia, mientras la familia exige respuestas y justicia.

DEJA A UNA HIJA

En tanto, el impacto emocional para los seres queridos de Sánchez‑Montilla ha sido devastador. En este sentido, su primo Alejandro relató que la noticia los tomó completamente por sorpresa y dijo que la familia aún intenta asimilar la tragedia.

Recordó a Alexander como un hombre profundamente familiar, conocido por llamar a su madre en Venezuela cada año para cantarle cumpleaños y ayudarla económicamente.

El venezolano deja una hija y, también una familia que lo describe como «trabajador, generoso y siempre dispuesto a ayudar».

Sánchez‑Montilla había emigrado a Estados Unidos en 2023 con la esperanza de mejorar sus condiciones económicas y construir una vida más estable para su familia.

De acuerdo con su primo, Sánchez‑Montilla realizaba múltiples oficios para salir adelante: trabajaba con paneles solares, hacía servicios de Uber y también se desempeñaba como electricista.

Además, enviaba ropa y artículos a sus familiares sin que se lo pidieran, un reflejo de su carácter desinteresado. Para sus allegados, su muerte no solo representa una pérdida irreparable, sino también la interrupción de los sueños de un migrante que luchaba por ofrecer una mejor vida a los suyos.

Ahora, la familia se concentra en repatriar el cuerpo a Venezuela y visibilizar el caso para evitar que quede impune. Es por ello, que han iniciado una campaña en GoFundMe para cubrir los costos del traslado y solicitan apoyo para difundir la historia.

“Ese es nuestro enfoque”, dijo Alejandro, quien insiste en que la prioridad es lograr justicia y despedir a Alexander en su país natal, rodeado de quienes siempre lo amaron.