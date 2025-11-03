Horror en EEUU: famosa presentadora de noticias habría apuñalado a su madre hasta causarle la muerte

La comunidad de Wichita, en Kansas (EEUU), y el mundo mediático estadounidense se encuentran consternados tras la detención de Angelynn “Angie” Mock, de 47 años –quien fue una figura reconocida en la televisión como presentadora del noticiero matutino de Fox 2 News en St. Louis entre 2011 y 2015– tras ser acusada de apuñalar hasta muerte a su madre.

De acuerdo con la información reseñada por People y otros medios estadounidenses, el suceso con la presentadora se registró el pasado viernes, 31 de octubre, cuando Mock terminó arrestada por el presunto asesinato de su madre, Anita Avers, de 80 años.

Según el reporte del Departamento de Policía de Wichita, los agentes respondieron a una llamada de emergencia a las 7:50 de la mañana en una residencia local.

Al llegar, encontraron a Mock afuera de la vivienda con cortes visibles en las manos. En el interior, hallaron a Avers en su cama con múltiples heridas de arma blanca.

Aunque fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, la mujer fue declarada muerta poco después.

Lo que se detalló, es que Mock también terminó atendida por personal médico. Aunque no se precisaron las razones. Más tarde, fue ingresada en el centro de detención del condado de Sedgwick, donde enfrenta cargos formales por asesinato en primer grado y con una fianza de un millón de dólares.

¿POR QUÉ LO HIZO?

De acuerdo con el medio local KAKE, los operadores del 911 dijeron a los servicios de emergencia que «la persona que llamó apuñaló a la madre para salvarse».

Esto último, lo que sugiere que Mock supuestamente llamó al 911 para informar que había apuñalado a Avers en defensa propia.

Alyssa Castro, vecina de la familia, aportó información clave sobre lo ocurrido tras el incidente. En declaraciones al Daily Mail, relató que Mock se aproximó a su automóvil visiblemente ensangrentada y solicitó asistencia para comunicarse con los servicios de emergencia.

“Una mujer con sangre en las manos y el cuerpo se acercó pidiendo que llamáramos al 911”, afirmó Castro.

Asimismo, relató que Mock pidió prestado el celular del novio de Castro. Esto, para comunicarse con la policía y luego volvió a la casa llevando el dispositivo, que más tarde fue recuperado por los oficiales.

Castro trató de tranquilizarla, pero según su testimonio, “estaba muy alterada y asustada, y simplemente salió corriendo”.

¿QUIÉN ES ANGELYNN MOCK Y SU MADRE?

Angelynn Mock desarrolló su carrera como presentadora y reportera en Fox 2, la filial local de St. Louis, entre marzo de 2011 y febrero de 2015. Mientras que Anita Avers trabajaba como terapeuta familiar en Wichita Counseling Professionals, según declaró su esposo al Daily Mail.

En sus perfiles de redes sociales, madre e hija proyectaban una conexión afectuosa. De hecho, la foto principal de Anita Avers en Facebook mostraba a Angelynn Mock en plena labor periodística. Entre sus publicaciones, se encontraban imágenes donde ambas aparecían abrazadas y con expresiones de alegría.

Sin dudas, el contenido compartido en redes sociales reflejaba un aparente vínculo armonioso entre madre e hija. Por este detalle el suceso causó asombro entre quienes conocían a la familia o habían seguido la carrera televisiva de Mock.