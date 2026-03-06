Imágenes sensibles: El susto de dos niños mientras dormían en una litera, una cámara de seguridad lo captó todo

Un video de seguridad captó el angustiante momento, cuando la parte superior de una litera colapsó y cayó sobre un niño quien dormía en la cama inferior, en una vivienda de Iowa Park, Texas (EEUU).

Las imágenes, que se han viralizado en redes sociales, muestran cómo la estructura superior de la litera se desprende repentinamente mientras dos menores descansaban, provocando un fuerte estruendo y un susto que dejó a muchos conmocionados, incluyendo la madre de los pequeños.

La escena dura apenas unos segundos, pero evidencia el riesgo que representó el fallo estructural del mueble. A pesar de lo aparatoso del incidente, ambos niños resultaron ilesos, lo que generó alivio entre quienes han visto el video.

La madre de los menores, Ayora Price, explicó que había comprado la litera por internet y siguió al pie de la letra las instrucciones de montaje.

Según relató, la cama parecía “resistente y en buen estado” al momento de instalarla, por lo que no imaginó que pudiera fallar tan pronto. Sin embargo, apenas unos días después de armarla, la estructura cedió inesperadamente como se constata en el video.

Price aseguró que sus hijos no sufrieron heridas, “ni siquiera un rasguño”, pese al impacto del colapso.

No obstante, el susto fue considerable y la situación ha generado preocupación entre padres y consumidores, quienes han cuestionado la calidad del producto y seguridad de ciertos muebles adquiridos en línea.

Hasta el momento, la empresa responsable no ha emitido un comunicado sobre lo ocurrido.

¿QUÉ ENTE REGULA LA CALIDAD DE ESTOS PRODUCTOS?

Vale destacar, que estos productos están regulados por estrictas normas federales en los Estados Unidos que buscan minimizar riesgos de caídas, atrapamientos, fallas estructurales e incluso exposición a sustancias químicas.

La Consumer Product Safety Commission (CPSC) es la agencia encargada de supervisar y hacer cumplir estas regulaciones, mientras que ASTM International desarrolla especificaciones técnicas obligatorias para fabricantes e importadores.

De hecho, cunas, camas infantiles y literas deben cumplir requisitos de resistencia, estabilidad, separación segura entre barrotes, altura adecuada de barandales y ausencia de bordes cortantes o materiales peligrosos.

Además, cada producto debe contar con un Children’s Product Certificate (CPC) que certifique su cumplimiento y llevar etiquetas permanentes con datos del fabricante, fecha de producción y número de lote para facilitar su rastreo en caso de retiro del mercado.