VIRAL: El camión que salió ‘volando’ y destrozó todo a su paso en Florida, quedó grabado

Un violento choque ocurrido en Melbourne, Florida (EEUU), quedó registrado en un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales por la brutalidad del impacto.

Las imágenes muestran el momento en que una camioneta Toyota Tacoma verde sale literalmente volando, tras embestir a gran velocidad a un vehículo detenido en el tráfico.

De acuerdo con la información de FOX13, el incidente ocurrió el pasado sábado y dejó una escena de destrucción total en plena vía.

Se precisó que el autor del video es Beauregarde McDonald, quien comenzó a filmar a la Tacoma después de que, según relató, el conductor “salió disparado» y casi lo embiste. «Casi me golpea, y luego procedió a conducir como un loco», aseveró.

¿CÓMO PUDO GRABARLO TODO?

McDonald explicó que tuvo un mal presentimiento al ver la manera temeraria en que el vehículo avanzaba, aunque jamás imaginó que presenciaría un accidente de tal magnitud.

En el video se observa cómo la camioneta verde adelanta a McDonald y se aproxima rápidamente a una fila de autos detenidos más adelante.

De acuerdo con su testimonio, el conductor “estuvo acelerando todo el tiempo hasta que intentó frenar en el último segundo”.

Ese intento tardío fue inútil: la Tacoma impactó con enorme fuerza contra un vehículo blanco, lo que provocó que saliera despedida por los aires, cayendo sobre el tráfico detenido.

McDonald dijo que el carro blanco estaba «bastante destrozado» y su conductor y pasajero estaban «en absoluto estado de shock y en malas condiciones».