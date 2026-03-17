IMÁGENES SENSIBLES: El brutal ataque de un peligroso ‘miembro’ del Tren de Aragua a un funcionario de ICE

Una fotografía difundida por autoridades federales encendió las alarmas este lunes, 16 de marzo, al mostrar la profunda marca de mordedura que sufrió un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una operación en Mission Bay, San Diego (EEUU) por un presunto miembro del Tren de Aragua.

De acuerdo con New York Post, el agresor, identificado como Robert Antonio Bastardo Llovera, es un venezolano de 32 años sin estatus migratorio legal.

Lo que se precisó, es que terminó señalado por los fiscales como miembro del Tren de Aragua, la organización criminal transnacional originada en Venezuela y actualmente vinculada a múltiples actividades delictivas en Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial, la redada se llevó a cabo el pasado 15 de julio en una zona costera donde agentes federales buscaban a varios sospechosos de violaciones migratorias.

Bastardo formaba parte del grupo intervenido y, según los reportes, se resistió violentamente a su detención.

Durante un forcejeo que se prolongó por cinco minutos, mordió con fuerza el antebrazo de un agente. También propinó una patada en el pecho a otro funcionario, antes de ser finalmente controlado.

CARGOS QUE ENFRENTA

Los fiscales federales detallaron que la mordedura dejó un hematoma severo y marcas dentales claramente visibles, lo que motivó la presentación de cargos por agresión contra un funcionario federal.

Este delito puede conllevar penas de hasta 20 años de prisión. Las autoridades recordaron que Bastardo ya tenía una orden de deportación emitida el 10 de junio, tras no presentarse ante un tribunal de inmigración.

Además, registros judiciales revelan antecedentes por estrangulamiento contra la madre de su hijo en Texas, así como tatuajes y gestos «asociados» al Tren de Aragua.

El acusado se declaró culpable del cargo federal el pasado 3 de marzo. Por ello, terminó sentenciado a tiempo cumplido tras permanecer ocho meses y dos días bajo custodia.

Sin embargo, las autoridades no precisaron si continúa detenido o si será deportado de inmediato. Se trata de un punto que permanece bajo evaluación mientras se coordinan procedimientos migratorios adicionales.