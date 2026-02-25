El ‘peligroso criminal’ vinculado al Tren de Aragua capturado en Estados Unidos que será deportado a Venezuela

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) informó la captura de Jesús Rubén López González, un ciudadano venezolano identificado por las autoridades como presunto integrante de una organización criminal «derivada» y rival del Tren de Aragua.

De acuerdo a la agencia gubernamental, la detención ocurrió el pasado 17 de febrero y estuvo a cargo de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que lo vinculó con delitos relacionados con el uso de armamento y actividades de extorsión.

Según el comunicado oficial, ICE presentó una orden de detención ante los alguaciles estadounidenses tras su arresto, señalando que López González posee un “extenso historial criminal” en varios estados del país.

Las autoridades detallaron que enfrenta cargos por agresión, robo, posesión ilegal de armas de fuego y otros delitos cometidos en Nueva York, Washington y Oregón, lo que lo convierte en un objetivo prioritario dentro de las investigaciones federales.

«Su racha de crímenes por todo el país termina hoy. Enfrentará la justicia por sus crímenes, será deportado y jamás podrá regresar a nuestro país», reza el comunicado.

FACCIÓN DISIDENTE DEL TREN DE ARAGUA

El caso de López González forma parte de un proceso judicial más amplio que involucra a una facción disidente del Tren de Aragua conocida como Anti-Tren, la cual opera en diversas zonas de Estados Unidos.

De acuerdo con ICE, el detenido ya había sido arrestado en 2022, pero posteriormente fue liberado bajo la administración de Joe Biden, lo que permitió que continuara sus actividades delictivas hasta su reciente captura.

Las autoridades estadounidenses afirmaron que el venezolano está incluido en una acusación formal de 38 cargos que imputa a 27 miembros de Anti-Tren, una organización señalada por su participación en homicidios, tráfico sexual, secuestros y crimen organizado.

Entre los hechos más graves atribuidos al grupo se encuentra un doble asesinato ocurrido en 2024, en el distrito de El Bronx, en Nueva York.

TDA THUG ARRESTED.@ICEgov lodged a detainer with U.S. Marshals when they arrested Jesus Ruben Lopez Gonzalez on February 17th for weapon offense-racketeering conspiracy. He has a HUGE criminal history across multiple states: New York, Washington, and Oregon, where Gonzalez has… pic.twitter.com/8AWCHHdri3 — Homeland Security (@DHSgov) February 24, 2026

El Departamento de Justicia indicó que 21 de los 27 acusados ya tenían imputaciones previas por al menos 12 delitos adicionales, a los que se suman los nuevos cargos presentados por la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York.

De los seis presuntos pandilleros a los que se les formularon nuevas acusaciones, cinco permanecen bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

La acusación detalla que Anti-Tren operaba en Nueva York —especialmente en El Bronx y Queens—, así como en Nueva Jersey, Illinois y Washington.

El documento judicial también señala que los miembros de esta facción cometieron, conspiraron o intentaron cometer actos de violencia, incluyendo asesinatos, para expandir sus operaciones, resolver disputas internas y tomar represalias contra organizaciones rivales, entre ellas el propio Tren de Aragua.

Además, traficaban sustancias controladas, cometían robos y utilizaban armas de fuego y municiones, delitos que podrían derivar en penas máximas de cadena perpetua.