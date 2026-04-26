Identifican y dan detalles del hombre que abrió fuego durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Las autoridades estadounidenses identificaron a Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años originario de Torrance, sur de California, como el principal sospechoso de abrir fuego durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, hecho que obligó la evacuación del presidente Donald Trump y otros altos funcionarios.

Jeff Carroll, jefe interino de policía del Departamento de Policía Metropolitana de Washington, informó que Allen irrumpió armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos. El sujeto violó un control de seguridad y corrió directamente hacia el salón de baile donde se celebraba la prestigiosa cena presidencial.

El atacante intercambió disparos con las fuerzas del orden antes de ser derribado al suelo por los agentes presentes, según detalló Carroll. El sospechoso no sufrió heridas durante la captura, mientras que un agente del Servicio Secreto recibió un impacto en su chaleco antibalas que le salvó la vida.

El agente afectado salió de un hospital local el domingo por la mañana tras recibir el alta médica. Mientras tanto, los motivos de Allen para perpetrar el ataque en la primera cena de corresponsales a la que asistía Donald Trump como presidente siguen siendo un misterio para los investigadores.

PERFIL DE COLE TOMAS ALLEN

Las autoridades aclararon que el detenido no posee antecedentes penales ni figuraba previamente en el radar de las fuerzas del orden en Washington DC. Según su perfil de LinkedIn, Tomas Cole Allen se graduó en 2017 como ingeniero mecánico en el Instituto de Tecnología de California, conocido como Caltech.

La prestigiosa universidad de Pasadena confirmó que tiene registros de un estudiante con ese nombre que egresó en dicha fecha. Además, su historial académico indica que obtuvo una maestría en ciencias de la computación en la California State University, Dominguez Hills, en mayo de 2025.

Tras graduarse en Caltech, el joven trabajó un año como ingeniero mecánico y luego se desempeñó como desarrollador independiente de videojuegos. También ejerció como profesor a tiempo parcial en una empresa dedicada a asesorar a estudiantes de instituto para su ingreso a la universidad.

Un antiguo compañero de voleibol del Pacific Lutheran High School describió a Allen ante NBC News como un «genio al límite» y una persona «súper estable». El excompañero, quien solicitó anonimato, recordó la notable inteligencia y curiosidad que caracterizaban al sospechoso durante su etapa escolar.

«Otras personas estudian mucho. No tenía que estudiar. Simplemente se le ocurría. Era realmente, realmente inteligente», declaró el testigo sobre la capacidad intelectual de Allen. El excompañero añadió que el sospechoso estaba interesado en la programación, pero también destacaba como un escritor versado en varios temas.

«En general, era muy conocedor, muy curioso», afirmó el excompañero, quien perdió contacto con él cuando Allen ingresó a la universidad. El informante expresó una profunda sorpresa al enterarse de la detención de su antiguo amigo por este intento de agresión armada.

LE IMPUTARÁN «CARGOS GRAVES»

«Probablemente era la persona más amable del equipo, lo que hace aún más sorprendente que hiciera esto», sentenció el testigo a la cadena de noticias. La fiscal federal Jeanine Pirro anunció que presentará cargos graves contra el sospechoso en las próximas horas por este asalto violento.

Pirro detalló que acusará a Allen de dos cargos por usar un arma de fuego durante un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa. La fiscal de Washington D.C. advirtió además que se espera que el Ministerio Público presente «muchos más cargos» contra el detenido.