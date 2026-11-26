El ex campeón mundial de boxeo venezolano, Jorge Linares, recuperó su libertad y pudo regresar con su familia tras varios días detenido por los servicios migratorios en los Estados Unidos.

«Gracias a todos por su apoyo, y un agradecimiento especial al abogado Richard Wilner y su equipo. ¡Bienvenido de vuelta, campeón!», dijo Gilberto Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, quien confirmó la liberación.

Hasta ahora Linares no se ha pronunciado sobre su situación en redes sociales, y se desconoce en qué condición se encuentra su caso.

La detención de Linares ocurrió el 15 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El propio exboxeador informó sobre su situación a través de su cuenta en X, donde escribió: «Me tiene el ICE en El Paso Texas. Qué locura».

Me tiene el ICE en el paso Texas. Que locura — Jorge Linares (@JorgeLinares) November 15, 2026

La detención estuvo rodeada de versiones contradictorias. Mientras que las autoridades migratorias estadounidenses señalaron que el venezolano habría excedido el tiempo autorizado de permanencia en el país y que enfrentaba un procedimiento de deportación, sus abogados, pertenecientes al bufete Wilner & O’Reilly, aseguraron que Linares estaba autorizado para permanecer en Estados Unidos y que había colaborado plenamente con las autoridades.

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El excampeón permaneció aproximadamente diez días bajo custodia en un centro de procesamiento migratorio de Texas.

Conocido como «El Niño de Oro», Linares es considerado uno de los pugilistas venezolanos más importantes de su generación. Durante sus 21 años de carrera profesional conquistó campeonatos mundiales en tres divisiones: pluma, superpluma y ligero, bajo el reconocimiento de organismos como el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).