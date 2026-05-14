ICE detuvo a otra doctora venezolana mientras iba a su trabajo en Florida, esto reveló su esposo

Organismos migratorios de los Estados Unidos privaron de libertad a la doctora venezolana, Yarelys Evelyn Guerrero Ramírez, quien se encuentra en ese país desde 2019.

La detención ocurrió cuando Guerrero se dirigía a su trabajo en Florida en horas de la mañana. Ella es médico en Venezuela y recientemente se había graduado como especialista en enfermería familiar en los Estados Unidos.

Jorge Ledezma, su esposo, aseguró que desconoce por qué la detuvieron. «La única información que tengo es que la detuvieron los agentes del ICE. Ella trata de ser fuerte en medio de la situación. No sabía que tenía ese problema de claustrofobia, dice que se sentía ahogada por estar en un cuarto pequeño», comentó en entrevista para Univisión.

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Guerrero cuenta con un permiso de trabajo y tiene abierto un caso de asilo, por lo que su esposo desconoce por qué la detuvieron. «Lo único que alcanzó a decirme es que no la vaya a ayudar porque también podía caer. Tengo dos hijos que tengo que proteger, uno tiene 18 y la niña 16», dijo.

«Nosotros hemos cumplido con todos los parámetros cuando solicité el asilo, con TPS, con todo. De hecho estamos como profesionales extranjeros, hicimos la solicitud con un abogado, se cumplieron todos los pasos y estamos cerca de recibir la aprobación», añadió.

«Ya tengo un abogado al que le di la confianza para que defienda a mi esposa», concluyó.