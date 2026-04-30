ICE desata el pánico: Miami se convirtió en la ciudad con más migrantes detenidos, esta es la cifra diaria

La oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE) en Miami, en Florida (EEUU), se ha convertido en el epicentro de los arrestos migratorios en Estados Unidos desde el retorno de Donald Trump a la presidencia, con un promedio de 120 detenciones al día, la cifra más alta del país.

La organización Americans For Immigrant Justice, citando un análisis de The New York Times, informó que la sede de ICE en Miami —que cubre Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes— ha acumulado 41.310 arrestos desde enero de 2025, de los cuales 9.880 corresponden a 2026, superando a cualquier otra oficina federal.

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Este ritmo coloca a Miami por encima de ciudades como Dallas, que reporta 30.350 hasta la fecha, seguida por Nueva Orleans (29.210), Houston (27.090), Atlanta (26.830), Chicago (23.230) y San Antonio (22.240), que completan la lista de jurisdicciones con mayor actividad migratoria.

¿POR QUÉ ICE MIAMI LIDERA EN ARRESTOS DE MIGRANTES?

Además, la organización civil señaló que este liderazgo no es casualidad, sino el resultado de una política estatal alineada con las directrices federales, donde la cooperación entre autoridades locales y agentes migratorios se ha intensificado de manera notable.

Asimismo, se destacó que Florida mantiene una postura particularmente estricta, impulsada por las medidas del gobernador Ron DeSantis, quien ha exigido que todos los condados adopten los acuerdos 287(g).

Estos convenios obligan a las policías locales a colaborar directamente con ICE en la identificación y detención de personas en situación migratoria irregular.

Como era de esperarse, en el condado de Miami-Dade, donde el 54,5 % de los residentes nació en el extranjero, el impacto de estas políticas es especialmente visible.

AUMENTO DE ARRESTOS EN TODO EL PAÍS

Estos datos se suman a un informe de la Universidad de Berkeley, que encontró que los arrestos de ICE se han cuadruplicado en la segunda gestión de Trump en comparación con la presidencia de Joe Biden (2021-2025) en todo el país, con más de 6.000 a la semana y un promedio diario 57.000 personas en detención en enero de 2026.

«Ha habido un incremento de 2.450 % en el número de personas sin récord criminal que están detenidas por ICE desde enero de 2025», indicó Americans For Immigrant Justice.