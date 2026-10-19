ICE arrestó a venezolana por robo de tiendas y su foto bajo custodia dio de qué hablar

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a la venezolana Yulianny Ulacio Valderrama en Denver, Colorado.

La institución confirmó que la ciudadana permanecerá privada de libertad mientras cursa el procedimiento legal ante las autoridades federales.

La oficina del organismo migratorio en Denver detalló a través de la red social X que la detención responde a antecedentes penales de la procesada por sustracción de mercancía en comercios.

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«ICE Denver arrestó a Yulianny Ulacio Valderrama, una extranjera delincuente de Venezuela. Tiene una condena por hurto en tiendas y permanecerá bajo custodia de ICE mientras se desarrollan los procedimientos migratorios», señaló la institución.

El reporte oficial omitió precisar la fecha del operativo, la tienda afectada, así como los detalles y el momento en que los tribunales dictaron la sentencia condenatoria contra la imputada.

El comunicado tampoco aclaró la condición migratoria actual de la venezolana Ulacio Valderrama ni confirmó la emisión de una boleta de expulsión inmediata hacia su país de origen.

La difusión del registro fotográfico posterior al arresto generó comentarios debido al evidente estado de conmoción de la detenida durante el fichaje. Las etapas siguientes de la causa quedarán sujetas a las decisiones que adopten las autoridades competentes respecto a este caso.

ICE Denver arrested Yulianny Ulacio-Valderrama a criminal alien from Venezuela. She has a conviction for shop lifting and will remain in ICE custody pending immigration proceedings. pic.twitter.com/fjuoUvKzN5 — ICE Denver (@ERODenver) October 17, 2026

El expediente podría pasar a la jurisdicción de un magistrado de migración, quien evaluará los elementos presentados y decidirá la procedencia de una deportación a territorio venezolano.