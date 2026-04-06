Trump dice que ‘fantasea’ con postularse a la presidencia de Venezuela tras elogiar cooperación petrolera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar este lunes, 6 de abril, a Venezuela en el centro de su discurso energético mientras lanzaba un ultimátum a Irán por la escalada del conflicto militar y, aclaraba, que su intensión es que las tropas de su país regresen a casa pronto.

Durante una declaración a los medios desde la Casa Blanca, Trump elogió la cooperación petrolera con Caracas y enfatizó que grandes volúmenes de petróleo venezolano están siendo procesados en refinerías estadounidenses.

Trump ofreció estas declaraciones en el marco del tradicional evento de Pascua celebrado en el jardín sur de la Casa Blanca, donde participó junto a la primera dama, Melania Trump.

Allí, el jefe de Estado abordó primero la situación en Medio Oriente y reiteró su postura sobre los recursos petroleros iraníes.

Aseguró que, de depender exclusivamente de él, «tomaría el petróleo», aunque reconoció la presión interna para reducir la presencia militar estadounidense en la región.

En este sentido, aseguró que «100 millones de barriles de crudo venezolano se están refinando en Houston», enviados, según dice el mismo Trump, por Delcy Rodríguez.

Reiteró que si fuera por él, también se llevaría el crudo de Irán, pero sostuvo que el pueblo americano «quiere que vuelvan las tropas» a su país.

#6Abr | El presidente Donald Trump asegura que si fuera por él se llevaría el crudo de Irán y afirmó que «100 millones de barriles de crudo venezolano se están refinando en Houston», enviados, según dice, por el gobierno de Delcy Rodríguez. Video:@alandete pic.twitter.com/4ULaKIqZYL — Caraota Digital (@CaraotaDigital) April 6, 2026

SOBRE EL 3 DE ENERO

El mandatario también denunció la muerte de 45.000 manifestantes iraníes en el último mes y medio de crisis interna, un dato que utilizó para justificar su línea dura frente al gobierno de Teherán.

En contraste, presentó la relación con Venezuela como un ejemplo de éxito en su política exterior.

En este sentido, se refirió sobre la operación militar del pasado 3 de enero. Como se sabe, la misma culminó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

«En Venezuela la guerra se acabó en 45 minutos. Ahora tenemos una buena relación con la gente que está manejando a Venezuela. Estamos colaborando con Venezuela. Y ya hay más de 100 millones de barriles de petróleo en refinación en Houston», señaló el presidente estadounidense.

«Esto pagó por la operación militar. Y ya ha pasado. Esperemos que esto ayude a las víctimas. Esto no se ha visto en nuestro país en 100 años. Maduro traía drogas y pandilleros de sus cárceles a nuestro país», recalcó Trump ante los periodistas.

POPULARIDAD DE TRUMP EN VENEZUELA

Además, el presidente estadounidense afirmó que su popularidad en Venezuela «supera la de cualquier otra persona en la historia del país» e incluso bromeó con la posibilidad de incursionar en la política local.

«Estoy obteniendo mejores resultados en las encuestas que nadie en Venezuela. Así que, cuando termine con esto, iré a Venezuela. Aprenderé español rápidamente. No me llevará mucho tiempo. Se me dan bien los idiomas. Iré a Venezuela. Me postularé para presidente», dijo.