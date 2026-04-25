Iba a testificar ante el Congreso sobre los secretos de los ovnis y falleció de «sobredosis accidental», exigen investigación del FBI

El representante republicano por Missouri, Eric Burlison exigió al FBI investigar la muerte de un veterano de la Fuerza Aérea que había accedido a testificar ante el Congreso sobre programas secretos del gobierno relacionados con ovnis, pero que falleció pocos meses antes de las audiencias a causa de una «sobredosis accidental».

Matthew James Sullivan, de 39 años de edad, falleció en su domicilio en Falls Church, Virginia, el 12 de mayo de 2025 a causa de una mezcla letal de alcohol, alprazolam, ciclobenzaprina e imipramina, según reporte de la Oficina del Médico Forense del Distrito Norte, al que tuvo acceso el New York Post.

El alprazolam es el Xanax genérico, un medicamento contra la ansiedad; la ciclobenzaprina es un potente relajante muscular que requiere receta médica y actúa sobre el sistema nervioso central; la imipramina es un medicamento para niños que se utiliza para tratar la ansiedad y la enuresis nocturna.

La misteriosa muerte es motivo de «grave preocupación» para el mencionado congresista, quien remitió el asunto al FBI, debido a las «implicaciones para la seguridad nacional».

“La muerte del Sr. Sullivan fue un caso que investigó el médico forense local de Virginia, y la forma y las circunstancias de su fallecimiento plantean interrogantes importantes, ya que se estaba preparando para prestar testimonio ante el Congreso”, se lee en una carta que Burlison envió al director del FBI, Kash Patel, con fecha del 16 de abril, de acuerdo a lo reseñado por el medio neoyorquino.

“Las circunstancias repentinas y sospechosas que rodean su muerte suscitan serias preocupaciones sobre un posible acto delictivo y la seguridad de otras personas implicadas en este asunto”, agregó el republicano.

FBI INVESTIGA TAMBIÉN ALGUNAS MUERTES RELACIONADAS

El FBI indicó en un comunicado que la muerte de Sullivan podría estar siendo investigada junto con la de la docena de otros científicos estadounidenses desaparecidos o fallecidos.

«Si bien no hacemos comentarios sobre incidentes específicos, el FBI está liderando la investigación para encontrar conexiones entre los científicos desaparecidos y fallecidos. Estamos colaborando con el Departamento de Energía, el Departamento de Guerra y nuestros socios estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley para encontrar respuestas», declaró el FBI.

Según su obituario, Sullivan recibió una Estrella de Bronce por su valentía en la Operación Libertad Duradera y posteriormente trabajó para la Agencia de Inteligencia de la Fuerza Aérea, el Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial y la Agencia de Seguridad Nacional.

El exmilitar cargaba con «la responsabilidad que recae sobre unos pocos elegidos en esta nación: la de comprender verdaderamente lo que está sucediendo», dijo en el funeral el general de división retirado David Abba, quien se desempeñó como director de programas especiales y posteriormente como director de la Oficina Central del Programa de Acceso Especial del Departamento de Defensa.

De acuerdo a fuentes consultadas por el New York Post, Sullivan formaba parte del llamado programa histórico sobre ovnis, que se encarga de la recuperación de restos de aeronaves estrelladas del gobierno estadounidense y que ha operado durante décadas en la sombra a través de varias agencias del poder ejecutivo.

Según algunas fuentes, Sullivan había visto personalmente ovnis en posesión del gobierno federal y habría denunciado el programa Legacy en la audiencia del Congreso en noviembre de 2024.