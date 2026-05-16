Horror en Texas: El fatal desenlace de dos hermanos que estaban dentro de un vehículo incendiado por su propia madre

Una madre de Texas enfrenta cargos graves tras el trágico hallazgo de sus dos hijos sin vida dentro de un automóvil envuelto en llamas, un suceso que ocurrió la madrugada de este viernes 15 de mayo, cuando las autoridades locales acudieron a un reporte sobre un carro que se incendiaba en la parte trasera de un almacén en San Antonio.

Los cuerpos de los menores yacían en el interior del vehículo siniestrado tras sofocarse las llamas. Al respecto, el subjefe del Departamento de Policía de San Antonio, Jesse Salame, detalló que las víctimas tenían edades estimadas de 5 y 7 años, e identificó a la sospechosa como Marlene Vidal, de 34 años, quien afirmó ser la madre de los infantes.

La imputada está residenciada en Edinburg, Texas, aunque posee vínculos familiares en la localidad de San Antonio. Las pesquisas y el material técnico recolectado en el sitio del siniestro apuntan hacia ella como la autora material de este hecho.

«En este punto de la investigación tenemos declaraciones hechas por la sospechosa, así como videos de cámaras de vigilancia y evidencia de la escena que indica que ella es la única responsable de la muerte de estos dos hermanos», dijo Salame.

MARLENE VIDAL COMPARECE

La mujer compareció bajo arresto ante el juez asociado del distrito del Condado Bexar mostrando una actitud calmada y serena en un primer momento. El equipo de investigadores sometió actualmente a intensos interrogatorios a sus parientes y allegados para reconstruir sus últimas horas.

Vidal comenzó a llorar de forma desconsolada cuando el magistrado le leyó sus derechos constitucionales y le notificó las acusaciones formales. Esto, por provocar el fuego y cometer el homicidio calificado.

Trascendió que el cuerpo policial continúa analizando los factores psicológicos que detonaron esta acción violenta. «Aún no tenemos un móvil claro, pero hay indicios de que problemas de salud mental podrían haber influido», apuntó Salame.

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Los investigadores admitieron que todavía desconocen las razones exactas que motivaron el infanticidio, aunque la línea de investigación evalúa el cuadro psiquiátrico de la mujer. La conmoción social por el fallecimiento de los hermanos causó conmoción en los locales.

«Sé que nuestra comunidad va a estar sufriendo ahora mismo», dijo. «Todos querrán saber por qué pasó algo así y, por desgracia, el porqué a veces es la pregunta más difícil de responder», puntualizó.