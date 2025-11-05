Horror en Nueva York: La espeluznante muerte que un camionero causó a su novia dentro de su propio carro

Willie Hart, un camionero de 61 años, terminó declarado culpable del homicidio de su novia, Candace Woodruff, de 37 años y originaria de Texas (EEUU).

Según un comunicado de prensa de la Fiscalía del condado Suffolk, el crimen ocurrió en mayo de 2023, cuando Hart asfixió a Woodruff dentro de la cabina de su camión, estacionado frente al motel Shore Motor Inn en Patchogue, en Long Island.

La Fiscalía del condado Suffolk confirmó el veredicto, tras una investigación que reveló inconsistencias en la versión del acusado.

Según el testimonio presentado en el juicio, Hart llamó a la policía en la madrugada del 29 de mayo de 2023, alegando que había encontrado a su pareja inconsciente en el piso del camión.

Sin embargo, los agentes que acudieron al lugar encontraron a Woodruff sin signos vitales y notaron que Hart tenía rasguños visibles en el rostro, lo que levantó sospechas sobre su participación en el hecho.

Además, el cuerpo de la víctima presentaba lesiones en el rostro y cuello, compatibles con signos de violencia física.

Lo que se detalló, es que a Woodruff la llevaron al Long Island Community Hospital, donde se confirmó su muerte. Posteriormente, el informe forense concluyó que la causa del deceso fue asfixia provocada por compresión en la zona del cuello.

PRUEBAS CONTUNDENTES

De acuerdo con la fiscalía, las grabaciones de las cámaras de seguridad revelaron un altercado dentro de la cabina del camión.

En el video se observa a Woodruff saliendo de su habitación en el motel y subiendo al vehículo poco antes de la 1:30 de la madrugada. Minutos más tarde, Hart aparece en escena y también ingresa al camión. Ambos permanecieron en el interior durante cerca de 35 minutos.

Después de abandonar el camión, Hart fue captado por las cámaras caminando con calma hacia su habitación en el motel.

Allí tomó una bolsa, la colocó en un automóvil y luego volvió al vehículo, esta vez con una apariencia desordenada, según indicaron las autoridades.

Los investigadores notaron que ya no llevaba el collar que había tenido puesto antes, y de acuerdo con la fiscalía, dicho accesorio fue hallado más tarde en el suelo de la cabina.

SE DECLARÓ INOCENTE

En octubre de 2023, Hart se presentó ante el juez y sostuvo su inocencia, por lo que se le impuso prisión preventiva sin posibilidad de fianza.

Más de dos años después, este miércoles, un jurado lo encontró culpable del crimen. Ahora, la audiencia de sentencia está programada para el 3 de diciembre, y podría enfrentar una pena de hasta 25 años de cárcel.

“El acusado actuó con cobardía y crueldad al quitarle la vida a su novia”, declaró el fiscal de distrito del condado Suffolk, Raymond A. Tierney, al anunciar el veredicto.

“Insto a cualquier persona que se encuentre en una relación violenta a llamar al 911 o al Programa S.T.O.P. contra la Violencia hacia las Mujeres del condado Suffolk al (631) 853-8222”, dijo.